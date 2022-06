Menjelang Episode Terakhir Shooting Stars, 5 Masalah Ini akan Segera Terungkap

Eun Si Woo ditemani Oh Han Byeol saat dirinya memulai konferensi pers. Di hadapan para wartawan, Eun Si Woo mengakui kalau Gong Tae Sung adalah putra kandungnya. Suami Eun Si Woo yang menjadi ayah kandung Gong Tae Sung meninggal karena kecelakaan kurang dari setahun setelah putra mereka lahir. Sejak saat itu, Gong Tae Sung diasuh oleh keluarga sang suami karena Eun Si Woo mengejar cita-citanya sebagai aktris.

Skandal Gong Tae Sung mengenai perselingkuhannya dengan aktris senior Eun Si Woo menghebohkan banyak pihak. Rumor tersebut tersebar luas di internet dengan didukung oleh berbagai artikel mengenai keduanya. Karier Gong Tae Sung terancam hancur karena rumor tersebut dapat membuatnya kehilangan pekerjaannya. Oh Han Byeol dan Kang Yoo Sung memikirkan rencana untuk meredakan rumor tersebut tanpa menghancurkan karier Gong Tae Sung dan Eun Si Woo. Pilihan terbaik adalah meminta Eun Si Woo mengakui jika Gong Tae Sung adalah putranya. Oh Han Byeol khawatir keputusan ini akan menghancurkan hati Gong Tae Sung yang memiliki hubungan yang buruk dengan Eun Si Woo.

Di balik tewasnya Lee Yoon Woo



Peringatan hari kematian Lee Yoon Woo diselimuti kesedihan mendalam. Oh Han Byeol dan Gong Tae Sung diketahui sebagai teman dekat dari sang aktor semasa hidupnya. Lee Yoon Woo diceritakan meninggal karena bunuh diri, namun alasan bunuh dirinya belum diberitahukan lebih lanjut. Sebelum menjadi aktor, Lee Yoon Woo bekerja di berbagai tempat seperti kasir di minimarket dan restoran cepat saji. Saat bekerja di restoran, Lee Yoon Woo ditemukan oleh Yoo Kwi Nong (Hur Gyu) yang menjadi manager di Starforce Entertainment. Lee Yoon Woo kemudian memulai karier sebagai aktor dan berteman dengan Gong Tae Sung dan Oh Han Byeol.

Menurut Gong Tae Sung, Lee Yoon Woo bukanlah orang yang suka berbohong. Hanya saja, Lee Yoon Woo tidak menceritakan kesulitannya kepada Gong Tae Sung. Lee Yoon Woo mendapat tekanan dari sang ibu yang kerap meminta uang kepadanya. Sebelum meninggal, Lee Yoon Woo sempat menghubungi Oh Han Byeol. Sayangnya, Oh Han Byeol tidak dapat membalas pesan sahabatnya tepat waktu karena ia sedang sakit. Oh Han Byeol terkejut ketika keesokan harinya tersiar berita mengenai kematian Lee Yoon Woo. Gong Tae Sung mengetahui kematian sahabatnya ketika sedang mengadakan fan meeting di luar negeri. Kepulangan Gong Tae Sung ke Korea disambut dengan pertanyaan wartawan yang bertubi-tubi mengenai kematian Lee Yoon Woo.