Top Gun: Maverick Puncaki Box Office Salip Film Tom Cruise War of the Worlds

TEMPO.CO, Jakarta - Film Top Gun: Maverick memuncaki box office Amerika. Sekuel garapan sutradara Joseph Kosinski untuk epik penerbangan 1986 ini menduduki peringkat ke-1 di box office untuk akhir pekan kedua secara berturut-turut. Film ini memperoleh tambahan sekitar 86 juta USD di seluruh Amerika Utara pada akhir pekan ini. Sehingga menambahkan total pendapatannya menjadi 291,6 juta USD.

Hal tersebut cukup untuk menyalip film aksi sci-fi War of The Worlds pada 2005 yang memperoleh sekitar 243 juta USD, sebagai film terlaris dari Tom Cruise yang pernah ada di box office. Sementara di perhitungan global, Top Gun melonjak hingga 548 juta USD. "Tidak pernah lebih tepat untuk mengatakan the sky’s the limit untuk Top Gun: Maverick," kata Paramount Chris Aronson, bersumber dari Variety pada Ahad, 5 Juni 2022.

Dalam Top Gun: Maverick, Tom Cruise kembali mengulang perannya sebagai Kapten Pete Maverick Mitchell. Dalam lanjutan nostalgia itu, Kapten Pete Mitchell melatih lulusan untuk tugas khusus sambil menghadapi hantu masa lalunya. Val Kilmer mengulangi perannya sebagai Letnan Tom Iceman Kazansky, sementara Jennifer Connelly, Miles Teller, Glen Powell, dan lainnya juga membintangi hit box office, yang mendapat ulasan B+ dari kritikus Leah Greenblatt.

Sutradara Kosinski sangat menyadari usaha yang dia ambil, sehingga dia mencerminkan urutan kredit pembuka untuk film asli yang disutradarai oleh Tony Scott dalam penghormatan tertinggi. "Dari sana cerita kami berjalan ke arah yang sangat berbeda, tetapi saya ingin beberapa menit pertama memberi tahu penonton. Jangan khawatir, kami juga menyukainya, ini akan menjadi film Top Gun," kata Kosinski, bersumber dari EW pada Ahad, 5 Juni 2022.

Seperti Kapten Mitchell yang kembali ke Sekolah Angkatan Laut Top Gun. Konsisnki mengungkapkan bahwa dia ingin penonton juga ikut merasakan hal yang sama. "Itu harus memiliki perasaan yang sama, tetapi pada saat bersamaan, saya tahu kami harus melakukannya. Menceritakan kisah kami sendiri, dan saya harus menemukan cara untuk berinovasi sendiri," lanjut Kosinski.

Sementara itu, Di multiverse lain, Doctor Strange in the Multiverse of Madness dalam box office domestik menduduki peringkat kedua, menghasilkan tambahan sekitar 9,2 juta USD. Lalu, The Bob's Burgers Movie tetap menempati peringkat ketiga dengan menghasilkan tambahan sekitar 4,5 juta USD. Dan masih sama seperti minggu lalu, The Bad Guys dan Downton Abbey: A New Era melengkapi lima besar dengan tambahan 3,3 juta USD dan $3 juta USD.

DIAH RETNO ANDANI | VARIETY | EW

