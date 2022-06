Adhyra dan Chico Jadi Vokalis Baru Yovie and Nuno Usai Dikta Pamit

Yovie and Nuno mengumumkan dua anggota baru setelah Dikta pamit. Foto: Instagram Yovie and Nuno.

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik, Yovie and Nuno mengumumkan dua anggota baru beberapa hari setelah Pradikta Wicaksono atau Dikta pamit sebagai vokalis. Dua anggota baru itu adalah Adhyra Yudhi dan Chico Andreas.

"Ini yang baru dari Yovie & Nuno, Adhyra dan Chico. Semoga bisa melanjutkan perjalanan para pendahulunya, Mas Yovie, Gail, Rere, Yuke, Ersta, Dudy, Dikta, Windura, dan semua dari keluarga besar Yovie & Nuno," tulis Yovie and Nuno di Instagram resmi mereka pada Senin, 6 Juni 2022.

Bersamaan dengan pengumuman tersebut, grup yang kini beranggotakan empat pria itu mengucapkan terima kasih kepada Teman Yovie Nuno, sebutan untuk penggemar setianya. "Terima kasih TYN yang selalu mendukung Yovie & Nuno dalam setiap langkahnya. Bismillah... Maju terus Yovie & Nuno, semangattt!" tulis mereka.

Pendiri Yovie and Nuno, Yovie Widianto yang memilih hengkang pada 2019, menyambut hangat dan memberikan dukungan untuk meneruskan perjalanan mereka dengan dua anggota baru. Yovie and Nuno masih berada di bawah naungan manajemen dan label musik milik Yovie Widianto.

"Selamat datang buat Adhyra dan Chico, sebagai alumnus Yovie and Nuno, aku doakan agar dimudahkan segalanya, sukses dan senantiasa dalam berkah Allah SWT.. Aamiiin Ya Rabb," tulis Yovie Widianto di Instagram pribadinya.

Menurut kibordis Kahitna itu, Adhyra dan Chico memiliki suara yang jika disatukan dapat membuat para pendengar terbawa suasana. "Alhamdulillah seru banget respon positif tentang vokalis baru, keduanya memang punya karakter vokal dan style yang berbeda, tapi yang jelas saat mereka nyanyi bareng, banyak yang baper dengar suaranya. Bismillah semoga memberi warna dan jejak indah lagi untuk musik Indonesia, berkah dan memberi manfaat untuk orang banyak.. Aamiiin Ya Rabb.." tulis Yovie Widianto.

Keputusan Dikta hengkang dari grup band yang sudah membesarkan namanya selama hampir 15 tahun itu merupakan hasil kesepakatan bersama. Meski keluar dari Yovie and Nuno, Dikta akan terus bermusik dengan karya-karyanya sendiri. Pria 36 tahun ini yakin Yovie and Nuno akan tetap bersinar walaupun tanpa dirinya. "Saya akan terus support Yovie and Nuno begitupun sebaliknya. Kita akan tetap jadi keluarga," kata Dikta dalam video pengumuman di Instagram pada Rabu, 1 Juni 2022.

