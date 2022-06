Calum Scott Gelar Konser di Jakarta, Catat Tanggal dan Harga Tiketnya

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi asal Inggris, Calum Scott akan kembali menggelar konser di Jakarta tahun ini. Konser yang menjadi bagian dari tur Asia terbesarnya yang bertajuk Bridges itu akan digelar pada Selasa, 25 Oktober 2022 di Bengkel Space SCBD, Jakarta.

"Rasanya sangat luar biasa dapat mengumumkan rencana tur Asia saya! Sudah begitu lama menunggu dan banyak rencana yang kami inginkan beberapa tahun terakhir ini, begitu semangat dapat melihat kembali orang-orang bisa nonton pertunjukan musik live kembali dan saya sangat senang bisa menjadi bagian dari konser ini," kata Calum Scott dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 8 Juni 2022.

Pencipta lagu sekaligus peraih penjualan multi-platinum album itu akan membawakan lagu-lagu favorit penggemarnya. Calum Scott juga sudah tidak sabar mempersembahkan lagu-lagu dari album terbarunya, Bridges, yang menurutnya sebagai karya terbaik dan sangat personal.

"Saya akan tampil bersama band saya untuk menyanyikan lagu kesukaan yang mereka temukan melalui lagu-laguku, juga lagu-lagu terbaru dari albumku yang kedua, menurut saya merupakan album terbaik saya dan sangat pribadi yang saya ciptakan, sudah tidak sabar ingin bertemu anda semua," katanya.

Penyanyi Calum Scott beraksi pada konsernya yang bertajuk "Calum Scott Only Human" di Balai Kartini, Jakarta, Minggu, 2 Desember 2018. Penyanyi asal Inggris jebolan Britain's Got Talent tersebut membawakan sejumlah lagu di antaranya What I Miss Most dan You Are The Reason. ANTARA

Calum Scott akan memulai tur konsernya di Asia pertama kali di Tokyo, Jepang pada 18 Oktober 2022 sebelum tampil di Manila, Bangkok, Jakarta, Kuala Lumpur dan Singapura. Konser Calum Scott di Jakarta sendiri dipromotori oleh AEG Presents Asia, PK Entertainment, dan Sound Rhythm.

Tiket konser Calum Scott ‘BRIDGES’ Asia Tour Jakarta presale akan mulai dijual pada hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 10.00 WIB sampai Rabu, 15 Juni pukul 09.59 WIB. Adapun penjualan tiket umum dimulai pada Rabu, 15 Juni 2022 pukul 10.00 WIB eksklusif di www.calumscottinjakarta.com. Promotor hanya menyediakan satu kategori tiket konser festival dengan harga Rp 900.000.

Calum Scott telah mengumumkan album kedua terbarunya bertajuk Bridges yang rencananya akan dirilis pada Jumat, 17 Juni 2022. Album Calum Scott sebelumnya yang dirilis pada 2018 bertajuk Only Human, berhasil menjadi album Hit No.1 di iTunes Album chart di 21 negara di dunia, selain itu albumnya telah terjual lebih dari 3,6 juta dalam penjualan albumnya dan dikombinasi dengan pencapaian lebih dari 7,5 milyar kali stream.

