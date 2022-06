Ivan Gunawan Unggah Foto Lawas Saat Masih Ramping, Sebut Dirinya Mirip Afgan

TEMPO.CO, Jakarta - Desainer sekaligus presenter, Ivan Gunawan mengunggah foto lawasnya saat masih ramping. Ternyata foto tersebut baru didapatnya kembali dari Diva Indonesia, Rossa yang pernah menjadi pacarnya saat masih remaja dan bersahabat hingga sekarang.

"Kemaren di kirim ama @itsrossa910 ini photo dulu aku kirim ke ocha waktu kita pacaran ... jadi sampe hari ini rossa tuh masih simpen foto-foto aku loh netizen," tulis Ivan di Instagram satu jam lalu, Rabu, 8 Juni 2022.

Pada foto tersebut, Ivan mengenakan kaus berwarna hitam yang dimasukkan ke dalam celana putihnya. Ivan berpose ke arah kamera dan memasukkan kedua tangganya ke saku celana. Tertera pada bagian bawah kiri foto, tanggal pengambilan gambar 27 tahun lalu atau tepatnya, 17 Juni 1995. Kala itu usia Ivan masih 14 tahun.

Postur yang tinggi dan ramping, membuat Ivan merasa dirinya mirip dengan Afgan, penyanyi yang dikabarkan dekat dengan Rossa. "Dulu aku menyerupai @afgan__ yah heheheh," tulis Ivan.

Ivan Gunawan. Foto: Instagram Ivan Gunawan.

Unggahan ini langsung mendapat beragam komentar, termasuk dari orang terdekat Ivan yaitu sang ibu, Erna Gunawan. Ia memberikan pujian terhadap penampilan putra bungsunya itu. "He he he guanteng yaas," tulis Erna di kolom komentar dilengkapi dengan banyak emotikon hati berwarna merah. Ivan membalasnya dengan singkat, "Nga inget."

Masih di kolom komentar yang sama, seorang netizen meminta Ivan untuk menghibur Rossa yang diduga sedang galau karena pemberitaan soal Afgan yang telah memiliki kekasih baru. Sepekan terakhir, beredar video Afgan didampingi oleh seorang perempuan saat merayakan ulang tahunnya. Perempuan yang diketahui bernama Malika Bestari itu didigua merupakan pacar Afgan. Ivan menanggapinya dan menegaskan bahwa Rossa sedang tidak dalam kondisi yang seperti disebutkan netizen tersebut. "Dia baik-baik ajah," tulis Ivan.

Sementara, netizen lainnya memuji wajah Ivan Gunawan yang justru dinilai lebih tampan saat berpacaran dengan Rossa, dibandingkan Afgan. "Gimana teh oca ga kepincut ya masih sekeren itu," tulis @surya***. "Kak Afgan mah lewat ini mah," tulis @syafa***. "MasyaAllah, dari remaja aja udah charming," tulis @alimu***. "Bukan menyerupai Afgan, tapi lebih ganteng dari Afgan," tulis @ekal***.

