Women in Motorsport di Formula E, Rally Marina Ajak Perempuan Pahami Dunia Balap

TEMPO.CO, Jakarta - Women in Motorsports di bawah Fédération Internationale de l'Automobile atau FIA adakan program Workshop Girls On Track pada Jumat, 3 Juni 2022. Program ini merupakan bagian dari putaran kesembilan Formula E 2021-2022 di Jakarta.

Wakil Ketua Women in Motorsports Indonesia yang juga seorang pembalap wanita Rally Marina mengatakan, program ini bertujuan untuk mengedukasi anak-anak perempuan di Indonesia tentang dunia Motorsport. Acara diikuti oleh 100 peserta yang terdiri usai delapan hingga 18 tahun. Tak melulu jadi pembalap, Rally mengatakan dunia Motorsport luas dan tak sedikit perempuan yang terlibat di dalamnya.

Lead staff Woman in Motosport. (kiri ke kanan) Ade Satyaningtyas, Rally Marina, Alexandra Asmasoebrata, Kezia Santoso, Clio Tjonadi, Alinka Hardianti. Foto : dok. Rally Marina

“Kita memperkenalkan mereka bahwa dunia motor itu luas dan keterlibatan perempuan di dunia motor itu sekarang sudah banyak banget. Bisa jadi apa saja, ada yang jadi marshal, ada yang jadi race control, atau engineering,” kata Rally yang jadi lead staff di program FIA Girls On Track ini, kepada Tempo.co.

Rally mengatakan, acara workshop ini telah dipersiapkan sejak awal Mei. Peserta dijaring melalui postingan di Instagram, serta diinformasikan ke pihak-pihak yang terlibat di dunia otomotif. Dari dua ratusan pendaftar, kata dia, hanya 100 orang yang dipilih untuk mengikuti program Girls On Track. Adapun penyeleksian dilakukan oleh pihak FIA dan Formula E serta Women in Motorsports.

Acara diisi dengan berbagai kegiatan, peserta dibagi ke dalam 10 tim, masing-masing tim dipandu oleh lead staff, termasuk Rally. Terdapat delapan boots yang dikunjungi peserta. “Ada build your own, ada road safety, macam-macam sesuai tematik,” kata Rally. Salah satu kegiatannya adalah peserta diajak mengungkapkan cita-cita mereka dengan menuliskannya di board. Menurut Rally, menulis cita-cita dapat membuat mimpi terasa lebih nyata. “Eggak hanya 10 persen di awang-awang, becoming more persen to change gitu loh.”

Lead Staff dan Volunteer Staff yang bekerja di FIA Woman In Motorsport pada perhelatan Formula E. Foto : dok. Rally Marina

Di kesempatan lain, peserta juga diedukasi tentang berbagai hal terkait balapan, seperti cara bongkar pasang ban serta bagaimana safety atau keamanannya. Juga tentang road safety atau keselamatan saat balapan serta tentang penggunaan bendera saat balapan. “Peserta diajarkan tentang safety di balapan, dari mulai bendera biru artinya apa, bendera kuning artinya apa,” kata dia.

Kendati tak terlibat langsung di balapan Formula E, para peserta Workshop Girls On Track juga berkesempatan mengunjungi pit pembalap dalam sesi Pit To Walk. Di sana, peserta dapat melihat aktivitas orang-orang dibalik balapan. Peserta ditunjukkan bahwa ada perempuan juga dalam tim.

Rally Marina berharap kegiatan otomotif seperti Formula E yang positif dapat membawa nama baik Indonesia. Selain itu, dia berharap semakin banyak gelaran balap yang diadakan di Indonesia. “Enggak cuma Mandalika saja yang membawa MotoGP,” kata dia.

HENDRIK KHOIRUL MUHID I SDA

