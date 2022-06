Alasan Nycta Gina dan Desta Hengkang dari Prambors: Bukan Hanya Soal Uang

TEMPO.CO, Jakarta - Presenter dan penyiar radio, Nycta Gina akhirnya mengungkapkan alasan hengkang dari Prambors awal 2022 lalu. Nycta Gina dan rekannya, Desta memutuskan untuk berhenti sebagai penyiar karena bermasalah dengan manajemen Prambors.

Hal ini disampaikan saat Nycta Gina dan Desta kembali bertemu di kanal YouTube Vindes yang tayang pada Senin, 6 Juni 2022. Nycta Gina meralat perkataan Desta yang menyebut mereka menjadi penyiar di Prambors sejak 2014 hingga 2021. Menurut Nycta Gina, mereka berdua masih menjadi penyiar Prambors hingga awal 2022. "Ya itu kan balik lagi karena diiming-imingin," kata Desta. "Iya sih. Diiming-imingin apa ya?" kata Nycta Gina yang seakan pura-pura tidak tahu maksud Desta.

Vincent Rompies yang menjadi pembawa acara bersama Desta di konten tersebut langsung meminta klarifikasi terkait mundurnya dua penyiar program Desta And Gina In The Morning (DGITM) itu. Vincent memancing Nycta Gina dan Desta agar mau buka suara. "Soalnya tiba-tiba aja begitu kan, enggak pamit, enggak apa. Biasanya kalau baik-baik dibikinin acara farewell, show terakhir," kata Vincent.

Nycta Gina kemudian menyalahkan Desta karena tidak ada farewell. "Gara-gara lu, gue jadi enggak ada farewell-farewell-an," kata Gina yang disambut tawa oleh satu studio termasuk Vincent. Saat suasana kembali serius, Desta mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatannya dengan perusahaan. "Efek pandemi kemarin harus ada merelakan, dua tahun gue merasa cukuplah," kata Desta.

"Ada masalah sama manajemen, intinya waktu pandemi ada sesuatu yang harus kita korbankan tapi ada win-win solution-nya, tapi kalau sekarang itu kita kayak ibaratnya memberi tapi enggak menerima sesuatu yang menguntungkan buat kita," kata Gina.

Menurut mereka berdua, apa yang mereka berikan tidak sebanding dengan yang diterima. "Jadi kita kayak give, give, give, give tapi enggak ada yang kita take, take, take, take," kata Gina. "Ada take tapi dikit," kata Desta.

Vincent menyimpulkan penyebab Gina dan Desta hengkang dari Prambors karena masalah uang. Namun Desta langsung membantahnya. "Bukan masalah duit doang, kalau gue sih lebih berjuangnya untuk seluruh karyawan, biar semuanya itu dapat sesuatu yang pantas mereka terima," kata Desta. "Karena begitu sudah tidak selaras akhirnya gue putusin buat cabut ajalah."

Setelah Desta keluar, Nycta Gina sebenarnya ditawarkan untuk melanjutkan siaran bersama rekan yang baru namun ditolak karena diharuskan untuk siaran langsung setiap pagi. "Tadinya kita bisa tapping, win-win solution-nya itu. Oke kita korbankan sesuatu tapi dapat kemudahan, tapi dikemudahannya tidak ada tapi tuntutannya sama," kata Desta dan Gina.

Baca juga: Desta Pamit dari DGITM Prambors, Nycta Gina: Saya Ikut

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.