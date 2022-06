All of Us Are Dead Siap Lanjut Musim Kedua, Para Pemain Muncul di Video Terbaru

All of Us Are Dead. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Serial horor Korea Selatan, All of Us Are Dead telah resmi dikonfirmasi oleh Netflix akan berlanjut ke musim kedua. Selain berhasil menarik perhatian global berkat kisahnya yang memikat sekaligus menegangkan, kelanjutan cerita serial ini juga sangat dinantikan karena akhir musim pertama yang memicu rasa penasaran penonton.

Diadaptasi dari webtoon berjudul Now at Our School, All of Us Are Dead mengikuti perjalanan sekelompok siswa SMA yang harus berjuang untuk bertahan hidup dari serangan zombie di sekolah mereka. Pengumuman musim kedua All of Us Are Dead ini disampaikan dalam acara Netflix Geeked Week 2022 hari pertama.

Dalam video yang ditampilkan Geeked Week, empat aktor utama, Yoon Chan Young, Park Ji Hu, Cho Yi Hyun dan Lomon muncul secara bergantian menyapa para penggemar. "Halo semua, lama tak bertemu. Terima kasih kepada para penggemar Netflix di seluruh dunia karena memberikan banyak cinta pada All of Us Are Dead musim pertama," kata Yoon Chan Young yang berperan sebagai Lee Cheong San yang nasibnya masih misterius.

Dengan adanya musim kedua, penonton akan mengetahui apakah Yoon Chan Young masih hidup atau tidak. "Musim kedua sudah dikonfirmasi. Semoga kalian juga menikmati musim kedua," kata Park Solomon alias Lomon dalam video yang juga diunggah di kanal YouTube The Swoon.

Sejak penayangan perdananya pada akhir Januari lalu, serial ini berhasil mencapai puncak daftar Top 10 Netflix dalam kategori serial non-English yang paling banyak disaksikan di 91 negara dan bertahan selama dua minggu. Di Indonesia sendiri, All of Us Are Dead berhasil bertahan selama tujuh minggu berturut-turut di daftar Top 10 Netflix.

All of Us Are Dead menjadi satu dari dua tayangan Korea, selain Squid Game, yang menduduki peringkat teratas Top 10 Netflix dalam kategori serial non-English paling populer di seluruh dunia. Selain itu, serial ini juga telah ditonton sebanyak 361,02 juta jam dalam 10 hari pertama.

Sebelumnya, sutradara Lee Jae Gyu atau yang lebih akrab disapa Lee JQ telah mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan All of Us Are Dead ke musim kedua. "Jika musim pertama bisa dibilang menyuguhkan kelangsungan hidup manusia, musim berikutnya bisa berbicara tentang kelangsungan hidup zombie," kata Lee JQ, dikutip dari Korea Herald pada Senin, 7 Februari 2022.

