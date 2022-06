Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa Menikah setelah Berpacaran 9 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Pesulap dan Youtuber, Deddy Corbuzier resmi menjadi suami Sabrina Chairunnisa. Lewat unggahan video di akun Instagram keduanya, Deddy mengucap akad pada Senin, 6 Juni 2022.

"Saya terima nikah dan kawinnya Sabrina Chairunnisa binti Irwan Hasbullah dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai," kata Deddy. Mereka menikah dengan di kelilingi dekorasi penuh bunga.

Sabrina, yang membuat unggahan itu, menuliskan keterangan, sebagai saksi dalam pernikahan ini adalah AM Hendropriyono dan Jaksa Agung Burhanuddin. "Today. 06.06.2022. Thank you Ayahanda Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. A.M. Hendropriyono dan Jaksa Agung Prof. Dr. St. Burhanuddin., SH, MM telah bersedia menjadi saksi di janji suci kami dan terima kasih @gusmiftah atas doa dan nasihat pernikahannya," tulisnya.

Di video itu diperlihatkan Azka menyaksikan langsung pernikahan ayahnya. Hal ini berbeda saat ibunya, Kalina Ocktaranny menikah, tak sekali pun ia memperlihatkan dirinya. Terlihat juga saat persiapan itu, Nada Tarina Putri, pebalet yang diangkat anak oleh Deddy Corbuzier.

Mantan Kepala BIN Jenderal (Purn) AM Hendropriyono dan Jaksa Agung Burhanuddin didapuk sebagai saksi janji suci Deddy dan Sabrina. Sepekan sebelum menikah, lewat akun Instagramnya, Deddy sempat mengumumkan akan vakum sementara dari media sosialnya. Instagram/sabrinachairunnisa_

Pernikahan ini menjawab unggahan pamit sementara yang dilakukan Deddy Corbuzier pada enam hari lalu. Ia menyatakan pamit di akun Instagramnya. "Saya akan off dari semua media sosial untuk sebuah momen," tulisnya pada foto yang diunggahnya. "See you when I see you," tulisnya pada keterangan unggahannya.

Sahabat Deddy Corbuzier, Diaz Hendropriyono yang sudah menganggapnya sebagai saudara membuat unggahan saat pemilik podcast Close the Door itu mengucapkan janji nikah. "Sungguh bahagia menjadi bagian dari petualangan barumu. Aku yakin tidak ada yang baik selain kehidupan yang baik untuk kalian berdua.

Sabrina Chairunnisa dan Deddy Corbuzier sudah terjalin sembilan tahun lamanya. Keduanya bahkan sudah bertunangan empat tahun lalu. Selama itu, mereka nyaman bersama. Sabrina pun amat dekat dengan Azka yang memanggilnya kakak. Sabrina juga ikut mengantarkan Deddy Corbuzier mengucap syahadat pada 21 Juni 2019.

