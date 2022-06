Tak Sekadar Serial Monster Biasa, Simak 7 Hal Menarik dari Stranger Things 4

Syuting dilakukan di tiga lokasi berbeda

Melebihi musim-musim sebelumnya, untuk pertama kalinya syuting Stranger Things dilakukan di tiga lokasi, yaitu Atlanta, Georgia, Amerika Serikat (AS); Albuquerque, New Mexico (AS); dan Lithuania. Ketiga lokasi ini menjadi latar utama dalam Stranger Things 4 untuk menggambarkan para karakternya yang berada di Hawkins, Indiana, California, serta Rusia.

“Walau awalnya terpisah, kisah-kisah dari berbagai tempat yang berbeda ini pada akhirnya akan menyatu dan menghasilkan cerita yang sangat unik,” ujar Matt Duffer, salah satu kreator Stranger Things.