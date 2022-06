Youngjae GOT7 akan Comeback dengan Mini Album Solo Kedua, Sugar

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota grup GOT7, Youngjae resmi mengumumkan jadwal comeback keduanya dengan album Sugar. Melalui Instagram pribadinya, Youngjae akan merilis mini album solo keduanya itu pada Selasa, 21 Juni 2022 pukul 6 sore waktu Korea.

Unggahannya pada dini hari waktu setempat, menampilkan poster yang berisikan timeline mulai dari perilisan teaser pertamanya akan tayang pada Selasa, 7 Juni 2022 hingga tanggal perilisan video musik terbarunya dengan hiasan buah raspberry.

Pengumuman tersebut ternyata ditanggapi oleh kedua rekan member grupnya, JB dan Bambam GOT7 yang ikut mengunggah poster mini album kedua Youngjae di Instagram Story pribadi mereka. "Hei, Young Jae……jangan buru-buru….aku jadi takut," tulis JB GOT7 dalam postingan iInstagram Story pribadinya.

Grup K-Pop GOT7. Foto: Instagram/@got7.with.igot7.

Antusiasme tidak hanya ditunjukkan oleh member dari grupnya saja tetapi juga dari penggemar yang tidak sabar sekaligus senang menantikan kehadiran comeback kedua Youngjae. "Young Jae GOT7 membuat comeback solonya terlalu cepat," tulis akun Twitter nyeo***. "Kami masih memproses (suasana) comeback dari GOT7," tulis iju*** dalam kolom komentar Instagram Youngjae.

Sebelumnya, Youngjae telah debut dengan solo album pertamanya Colors from Ars pada Oktober 2021 lalu dan membagikan single terbarunya pada Desember 2021 dengan lagu Walk With Me.

Tahun ini, Youngjae kembali comeback bersama enam member GOT7 lainnya, JB, Mark, Jinyoung, Jackson, Bambam, dan Yugyeom pada Senin, 23 Mei 2022 dengan judul NANANA. "Terima kasih semuanya telah menunggu. Kami bertemu dengan penggemar kami di konser kami juga dan saya merasa bersyukur," kata Youngjae saat menghadiri konferensi pers untuk perilisan EP self-titled baru mereka.

WIBI PUTRI R. | SOOMPI

