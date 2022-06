Maia Estianty - Irwan Mussry Nonton Formula E, Senang Tak Perlu ke Luar Negeri

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan, Maia Estianty dan Irwan Mussry ikut meramaikan perhelatan Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu, 4 Juni 2022. Keduanya yang gemar menyaksikan ajang balap mobil internasional ini antusias karena tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri.

"Biasanya selalu terbang jauh ke luar negeri buat nonton balapan Internasional, sekarang senang untuk bisa menghadiri 'single sitter race' gak jauh-jauh dari rumah," tulis Maia di Instagram beberapa jam lalu.

Dalam foto yang dibagikan, Maia dan Irwan kompak mengenakan kaus berkerah warna abu-abu lengkap dengan topi merah. Pada kaus dan topi keduanya terlihat logo merek jam tangan Tag Heuer. Diketahui, Irwan memang menyukai dunia balap mobil lantaran pernah menjadi pembalap dan mengikuti World Champion Race pada 1980-an.

Maia dan Irwan datang untuk mendukung dua pembalap dari Porsche yang disponsori oleh Tag Heuer, yaitu Andre Lotterer dan Pascal Wehrlein. Maia mendapat kesempatan spesial untuk masuk ke pit lane bersama Irwan Mussry selaku CEO Time International, perusahan jam tangan mewah.

"Dengan group @tagheuer dan keluarga besar @time.international bisa jalan-jalan spesial ke pitlane, great walk dan nyobain muter pake safety car, muter 1 lap…" tulisnya. Maia ternyata juga sekaligus membuat konten untuk mengabadikan momen bersejarah itu. "Ntar tunggu tayangannya di youtube ya.." tulisnya.

Pembalap Jaguar TCS Racing Mitch Evans menjadi juara Formula E Jakarta. Evans menerima piala dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi di atas podium. Ini menjadi kemenangan ketiga bagi Evans sepanjang musim ini. Sementara di posisi kedua dimenangkan oleh Jear-Eric Vergne dan Edoardo Mortara sebagai juara ketiga.

Unggahan Maia Estianty ini dibanjiri komentar positif dari netizen yang senang melihat kebersamaannya dengan Irwan Mussry. "Bunda @maiaestiantyreal iki nyaline gede, jangankan mobil, pesawat tempur dibolak balik nisor nduwur wae dicoba....kereeeen....ditunggu Utube nya yo bun," tulis @bing***. "Always Stunning Bun Bun, @irwanmussry how lucky you are," tulis @eci***. "Couple terkereeen...ga pakai gimmick macem-macem dah keren, classy," tulis @malaca***.

