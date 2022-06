The Doll 3 Dikecam, Jadikan Tragedi Jari Kru Putus Saat Syuting untuk Promosi

Poster film The Doll 3. Foto: Instagram The Doll 3.

TEMPO.CO, Jakarta - Film The Doll 3 mendapat kecaman dari para sineas dan netizen setelah menjadikan tragedi kecelakaan di lokasi syuting hingga jari salah satu kru putus, sebagai materi promosi. Kecelakaan yang mengakibatkan tiga orang dilarikan ke rumah sakit tersebut justru sengaja dipublikasikan menjelang perilisan film di bioskop untuk menarik perhatian masyarakat.

Pemain The Doll 3, Winky Wiryawan mengunggah video detik-detik kecelakaan tersebut terjadi. "Gue iseng liat library HP gue pas shooting 'THE DOLL 3' Ada satu kejadian yg intense, pas scene tabrakan… Pintu mobil lepas unpredictable, ngancurin kamera utama kita di hari terakhir shooting… But everything was ok.. Kita selalu siap tim medis di tempat," tulis Winky di Instagram pada Minggu, 15 Mei 2022.

Menurut Winky Wiryawan, hal tersebut merupakan bagian dari risiko pekerjaan khususnya untuk pembuatan film yang memiliki adegan ektrem. Ia juga melengkapi video singkat itu dengan mengajak masyarakat menyaksikan The Doll 3 di bioskop pada Kamis, 26 Mei 2022. Di kolom komentar, Winky menambahkan kalau syuting dilakukan dua tahun lalu tepatnya 2020.

Tidak sampai di situ, lima hari sebelum The Doll 3 dirilis, produser sekaligus sutradara Rocky Soraya kembali menceritakan kecelakaan tersebut dengan lebih detail. Ia mengatakan lokasi syuting berada di BSD dan telah mendapatkan izin dari polisi. Rocky menjelaskan tiga orang yang menjadi korban kecelakaan adalah stuntman dan seorang DOP atau sinematografer yang mengalami putus jari karena terkena pintu mobil.

"Karena pada saat tabrak mobil, itu stuntman yang nyetir, stuntmannya Winky, dia masuk rumah sakit. Terus yang kedua mobil yang kena tabrak itu masuk rumah sakit. Ketiga, pas mobilnya terbalik pintunya itu terbang dan terbangnya ke DOP terus jarinya putus," kata Rocky saat dijumpai di Jakarta Selatan pada Sabtu malam, 21 Mei 2022, dikutip dari Antara.

Produser sekaligus sutradara Rocky Soraya bersama dua pemain, Jessica Mila dan Winky Wiryawan menghadiri konferensi pers film The Doll 3 pada Sabtu, 21 Mei 2022. Foto: Instagram The Doll 3.

Akun Instagram resmi CGV Indonesia juga sempat menjadikan insiden tersebut sebagai materi konten untuk mempromosikan The Doll 3. Dalam keterangannya tertulis, "Banyak kecelakaan terjadi saat proses shooting The Doll 3. Salah satunya terbangnya pintu mobil saat adegan kecelakaan dan membuat putus jari salah satu crew." Unggahan tersebut kini telah dihapus namun telah diabadikan oleh netizen.

Sutradara dan penulis, Aco Tenriyagelli atau Aco Tenri menyoroti fenomena ini. "Ada film promo pake trivia tentang kecelakaan saat mereka syuting adegan tabrakan sampe mengakibatkan jari crew putus karena kena potongan mobil yang melayang, terus sekarang dijadiin bahan marketing. Halooo, anda sehat?" cuit Aco Tenri di Twitter pada Jumat, 3 Juni 2022.

Meski tidak secara terang-terangan menyebut judul filmnya, netizen langsung mengetahui bahwa yang dimaksud Aco Tenri adalah The Doll 3. Ia prihatin karena penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di industri perfilman terkesan diabaikan. "Manusia yang terlibat harusnya lebih penting dari projectnya. Minimnya safety untuk crew/pekerja di bidang apapun harusnya jadi bahan evaluasi, bukan malam diglorifikasi bahkan jadi bahan promo. Gimana industrinya mau sehat kali keselamatan kerjanya ga jadi perhatian," cuitnya.

Sutradara dan komika, Ernest Prakasa juga ikut mengomentari cuitan Aco Tenri. Ernest yang terkejut mengaku kenal dengan DOP yang menjadi korban karena pernah bekerja sama di film Ngenest dan Cek Toko Sebelah. "Baru liat videonya, Itu DOP gw di Ngenest dan CTS, Dicky Maland. Dia hampir celaka, kok bisa-bisanya malah dijadiin materi promo kaga paham dah," cuit Ernest.

Netizen ramai-ramai langsung mengkritik film The Doll 3 yang telah disaksikan lebih dari 1 juta penonton dalam waktu sembilan hari penayangan. "The Doll 3, di up niatnya biar nambah 'rame' film, malah jadi issue tentang keselamatan kerja. Menambah buruk citra Film Nasional," cuit @rizky***. "Kok bangga banget nyantumin jari crew ada yang putus. Bukannya concern karena enggak bisa kasih perlindungan ke banyak orang. Aneh," cuit @bulgo***. "Kalau jari putus gak disebutin mungkin gak akan banyak dibahas," cuit @manrah***.

MARVELA | ANTARA

