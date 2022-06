Ikhlaskan Kepergian Eril, Nabila Ishma: Aku Belajar Menyayangimu karena Allah

TEMPO.CO, Jakarta - Kekasih Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril, Nabila Ishma menuliskan pesan haru setelah putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu dinyatakan meninggal tenggelam di Sungai Aare, Bern, Swiss. Nabila mengungkapkan keiklhasannya melepas kepergian pria yang sangat dicintai untuk selama-lamanya.

"Aku sayang kamu ril. Tapi sekarang juga aku belajar untuk menyayangi kamu karena Allah. Jadi aku ikhlas apapun rencana Allah untuk mu dan untuk aku. I love you ril, you wil always have a place in my heart. You’re gonna live forever in me (Aku mencintaimu ril, kamu akan selalu memiliki tempat di hatiku. Kamu akan hidup selamanya di dalam diriku)," tulis Nabila di Instagram pada Sabtu, 4 Juni 2022.

Dalam salah satu foto, terlihat surat ucapan ulang tahun dari Eril untuk Nabila Ishmayang ke-21 tahun. Eril berpesan kepada Nabila agar lebih sering tersenyum dan tidak perlu bersedih jika apa yang diharapkan tak tercapai.

"HBD yang ke-21 ya Nabila-koe. Semoga kedepannya kamu bisa lebih bahagia, banyak senyum, banyak duit, dan yang paling penting banyak yang sayang. Jangan sedih kalau semua ga sesuai yang kamu harepin. Pasti yang terbaik bagi kamu akan datang pada waktunya. Awas aja kalau jarang senyum," tulis Eril dalam surat tersebut.

Eril dan kekasihnya, Nabila Ishma. Foto: Instagram Nabila Ishma.

Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung ini menjadi saksi bagaimana Eril selama ini selalu bersikap terlalu baik kepada banyak orang. Nabila kini menyadari bahwa sikap tersebut diganti menjadi doa dari banyak orang untuk Eril. "Dulu aku sering protes karena kamu selalu terlalu baik sama orang orang. Tapi sekarang justru aku jadi belajar bahwa kebaikan kamulah yang menjadi jutaan doa yang setiap hari dilantunkan oleh orang-orang untuk kamu," tulisnya.

Tragedi yang menimpa Eril menorehkan luka yang sangat dalam untuk Nabila. "Sungguh, kejadian ini benar benar menjadi luka yang sangat dalam untuk aku ril. Tapi dibalik itu juga jadi luka yang manis karena aku juga menyaksikan banyak sekali kasih sayang yang mengalir," tulisnya.

Nabila mengunggah foto Eril dari belakang saat berdiri di pinggir danau dan video singkat saat mereka menghabiskan waktu bersama. Nabila akan berusaha bangkit melanjutkan hidupnya meski tanpa Eril di sisinya. "A eril, selama ini kita selalu berusaha mencari kebahagiaan kita bersama. Tapi sekarang, kalau memang kamu sudah menemukan kebahagiaan kamu, aku ikhlas dan aku akan tetap melanjutkan mencari kebahagiaan aku disini," tulisnya.

Saat Eril dinyatakan hilang terbawa arus Sungai Aare, Nabila juga membuat unggahan mengungkapkan kerinduan dan harapannya sang kekasih akan selamat. "Pegang tanganku erat dan mari kita lalui semua ini bersama-sama. Tolong tetap bertahan ril, aku tahu kamu sangat kuat. Jangan takut pada apa pun, aku di sini untukmu sampai kita dapat bertemu lagi segera. Aku sangat merindukanmu, seperti biasanya," tulis Nabila di Instagram pada Selasa, 31 Mei 2022.

