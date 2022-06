Deretan Film dan Serial Baru Netflix yang Tayang Mulai Juni 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menghadirkan berbagai pilihan film dan serial terbaru edisi Juni 2022. Film Indonesia seperti Story of Dinda: Second Chance of Happiness dan Ben & Jody hingga serial dari Negeri Ginseng, Money Heist: Korea - Joint Economic Area akan tayang mulai bulan ini.

Berikut sinopsis rekomendasi film dan serial yang tayang di Netflix mulai Juni 2022.

Peaky Blinders: Season 6 Serial favorit ini melanjutkan kisah The Shelbys setelah mereka menemui kegagalan. Empat tahun setelah era Pelarangan minuman beralkohol di Amerika Serikat membuat Tommy (Cillian Murphy) beralih ke perdagangan opium dan memaksanya bersekutu dengan musuh-musuh terbesarnya. Dibintangi oleh Natasha O’Keeffe, Paul Anderson, dan Anya Taylor-Joy, serial yang akan tayang pada 10 Juni 2022 ini mengikuti kisah sebuah kelompok kriminal di Birmingham, Inggris, setelah Perang Dunia I. Spiderhead Film mendebarkan ini menceritakan bagaimana dua narapidana, Jeff (Miles Teller) dan Lizzy (Jurnee Smollett), menjalin pertemanan dan merenungkan masa lalu mereka. Ini terjadi di dalam sebuah institusi canggih yang didirikan oleh si genius Steve Abnesti (Chris Hemsworth), yang bereksperimen dengan obat-obatan yang dapat mempengaruhi sisi emosional seseorang. Film yang berlatar di masa depan ini diadaptasi dari cerita pendek Escape from Spiderhead karya George Saunders yang dimuat di The New Yorker, akan tayang pada 17 Juni 2022. The Umbrella Academy: Season 3 Serial yang telah beberapa kali menjadi nominee Emmy Awards kembali dengan musim terbarunya pada 22 Juni 2022. Setelah menghentikan hari kiamat tahun 1963 dan merasa yakin bahwa mereka telah memperbaiki linimasa, tujuh bersaudara berkekuatan super menyadari bahwa ada masalah baru. Di tengah-tengah membenahi berbagai masalah dan kejutan, termasuk berhadapan dengan makhluk asing yang dapat menghancurkan semesta, mereka juga harus meyakinkan keluarga baru sang Ayah untuk membantu memperbaiki segalanya Money Heist: Korea - Joint Economic Area

Serial adaptasi Korea dari serial fenomenal La Casa de Papel (Money Heist) ini akan mulai tayang pada 24 Juni 2022. Mengambil latar di Kawasan Ekonomi Bersama, tempat reunifikasi Semenanjung Korea, para perampok berupaya mengambil alih gedung percetakan uang milik Korea bersatu. Dengan adanya sandera yang terperangkap di dalam gedung, polisi berusaha untuk menghentikan aksi mereka, serta dalang yang bersembunyi di baliknya. Detak

Setelah seorang dokter baru tiba di sebuah desa, sejumlah orang mulai menghilang secara misterius. Seorang penari muda pun berjuang demi tradisi desa tersebut–dan hidupnya. Film yang dibintangi Refal Hady, Della Dartyan, dan Alyssa Abidin ini tayang mulai 2 Juni 2022. Plastic Island

Dokumenter luar biasa ini mengikuti kisah seorang musisi, ahli biologi, dan pengacara yang bekerja sama melawan polusi plastik di Indonesia. Tayang mulai 2 Juni, film ini dibintangi Gede Robi, Tiza Mafira, dan Prigi Arisandi. Story of Dinda: Second Chance of Happiness

Seorang perempuan yang terjebak dalam hubungan tidak sehat dengan pacar posesifnya merasa terhibur saat menceritakan berbagai masalahnya kepada pria lain. Film yang tayang mulai 2 Juni 2022 ini menghadirkan Aurelie Moeremans, Abimana Aryasatya, dan Ardhito Pramono. Ben & Jody Dua sahabat bersatu dengan sekelompok penduduk desa untuk melawan para penebang kayu ilegal yang mencoba merebut tanah mereka. Menghadirkan Rio Dewanto, Chicco Jerikho, dan Aghniny Haque, film ini akan tayang pada 9 Juni 2022.

Selain rekomendasi di atas, berbagai tayangan Korea lainnya yang akan tayang di Netflix bulan ini adalah Alchemy of Souls, Ghost Doctor: Season 1, Cafe Minamdang, dan Extraordinary Attorney Woo. Sementara untuk tayangan drama ada The Reader, The Age of Adaline, Her, Hustle, Trees of Peace, Lion, dan You Don’t Know Me.

Dead End: Paranormal Park, Angry Birds: Summer Madness: Season 2, dan Sharkdog: Season 2 menjadi rekomendasi tayangan keluarga terbaru bulan ini di Netflix. Untuk tayangan laga dilengkapi dengan 86 EIGHTY-SIX: Season 1, SPRIGGAN, dan The Man from Toronto.

