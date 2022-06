Cuti Ridwan Kamil Sudah Selesai, Atalia Praratya Pamit Pulang ke Eril

TEMPO.CO, Jakarta - Atalia Praratya mengungkapkan pamit kepada putra sulungnya, Emmeril Kahn Mumtadz yang hilang terbawa arus Sungai Aare, Bern, Swiss pada Kamis sore, 2 Juni 2022 di halaman Instagramnya. Dia terpaksa balik dulu ke Indonesia di tengah upaya pencarian Eril, lantaran cuti suaminya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berakhir pada Jumat, 3 Juni 2022.

Atalia mengunggah foto bertiga di dermaga Sungai Aare. Foto itu memperlihatkan Zara, adik Eril bersama Atalia mengapit Ridwan Kamil menatap sungai tempat terlihat terakhir kali pada Kamis, 26 Mei 2022. Atalia menuliskan kalimat pamit yang mengharukan.

"Ril… Mamah pulang dulu ke Indonesia, ya... Mamah titipkan kamu dalam penjagaan dan perlindungan terbaik dari pemilikmu yang sebenarnya, Allah swt, di mana pun kamu berada…Insya Allah kamu tidak akan kedinginan, kelaparan atau kekurangan apapun. Bahkan kamu akan mendapatkan limpahan kasih sayang, karunia dan kebahagiaan yang tak pernah putus," tulis Atalia dengan kalimat yang penuh keikhlasan.

Atalia yang berusaha menguatkan diri bersama suami dan satu-satunya putrinya, Zara, menuliskan, Eril dalam pelukan Sungai Aare yang luar biasa indah dan cantik. Ia terlihat ikhlas. "Mamah lepaskan kamu, untuk kita bertemu lagi cepat atau lambat."

Atalia kemudian menyitir surat Wali Kota Bern Alec von Graffenried kepada suaminya. "“The city of Bern will forever be deeply connected to us…” tulis Atalia berpamitan kepada Eril. "Doa terbaik mamah dalam setiap helaan nafas, Atalia, Aare river, Juni 2022." Ibu tiga anak ini juga mengunggah surat tulisan tangan Wali Kota Bern yang ditulis pada akhir Mei 2022.

Kemarin, Elpi Nazmuzaman, adik Emil bertolak ke Swiss. Ia hendak bergantian dengan kakaknya yang harus balik ke Bandung untuk bertugas kembali sebagai Gubernur Jawa Barat. Tugas pencarian Eril dikawal oleh Elpi yang di awal musibah bertindak sebagai juru bicara Emil. Atalia Praratya bersama Camillia Laetitia Azzahra turut pulang. Apalagi, si bungsu, Arkana Aidan Misbach menunggu kedatangan mereka di Bandung lantaran tak ikut ke Swiss.

