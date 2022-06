Syukur Siti Nurhaliza Awet Bersahabat dengan Krisdayanti, Fans Rindu Konser Duet

TEMPO.CO, Jakarta - Diva Malaysia, Siti Nurhaliza sudah lama bersahabat dengan Krisdayanti, diva Indonesia yang juga anggota DPR RI. Persahabatan mereka sudah lama dipupuk sejak keduanya sama-sama berada di puncak ketenaran mereka sebagai penyanyi terbaik dua negara bertetangga dan menyandang predikat diva.

Hal ini disyukuri Siti Nurhaliza yang memulai karier di industri musik Malaysia pada 1995 itu. Ibu dua anak ini mengunggah video reels yang mengkompilasikan foto-fotonya bersama Krisdayanti saat menggelar konser bersama. Video indah itu menggunakan latar lagu When We Were Young miliki Adele.

"Alhamdullillah.. BFF till jannah," tulisnya memberikan keterangan unggahan di halaman Instagramnya, Rabu, 1 Juni 2022. Artinya, "Alhamdulillah sahabat baik selamanya sampai surga."

Di video itu menampilkan keduanya bersiap konser dengan warna kostum senada. Keduanya berdiri berhadapan, berdoa bersama sebelum konser dimulai. Siti Nurhaliza juga memotret sahabatnya yang melihat ke arahnya sendirian. Foto berikutnya saat keduanya bernyanyi dengan gaya yang kompak.

Melihat unggahan itu, Krisdayanti menuliskan komentarnya di kolom. "Cinta, I love you," tulisnya dengan menambahkan emotikon sedih untuk menggambarkan kerinduan berjumpa setelah sekian lama terhalang pandemi dan kesibukan.

Netizen pun memadati kolom komentar Siti Nurhaliza. Mereka senang melihat dua penyanyi terbaik di Indonesia - Malaysia bisa bersahabat dan saling mendukung. "Saya teringat ada satu momen diinterview stesen tv, KD panggil Dato CT dan terus cium pipi. Sahabat dari Indonesia memang sangat mesra dan penyayang. Rindunya sahabat saya dari Indonesia. Semuanya baik-baik," tulis @soul***. "Salam rindu dari kami di Indonesia kapan dato' Siti ke Indonesia lagi ? Kami tunggu," tulis @fazar***.

Persahabatan Krisdayanti dan Siti Nurhaliza menjadi contoh pertemanan yang saling mendukung. Mereka tak pernah saling meninggalkan saat salah satu tengah menghadapi masalah.

Siti Nurhaliza pernah disorot saat menjadi orang ketiga di pernikahan suaminya, Khalid Mohd Jiwa. Ia dicerca publik Malaysia kala rumah tangga Datuk Khalid karam demi agar mereka bisa menikah. Saat itulah, Krisdayanti menguatkan Siti Nurhaliza. Sebaliknya saat Krisdayanti juga disorot lantaran berselingkuh dengan Raul Lemos saat keduanya masih sama-sama memiliki pasangan hingga dihujat publik. Siti Nurhaliza menguatkan Krisdayanti.

