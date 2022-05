5 Drama Korea Fantasi yang Dipenuhi Imajinasi dan Keajaiban

Kehidupan dua remaja yang tadinya kelam berubah drastis menjadi kisah yang menakjubkan setelah berjumpa dengan seorang pesulap misterius bernama Ri Eul (Ji Chang Wook). Perjalanan Yoo Ah Yi (Choi Sung Eun) dan Na Il Deung (Hwang In Youp) dalam tumbuh dewasa membuat mereka berefleksi tentang makna impian dan apa arti sebenarnya menjadi orang dewasa. Serial ini diangkat dari webtoon populer berjudul Annarasumanara dan merupakan drama musik fantasi dengan soundtrack yang membuai, koreografi indah, dan berbagai visual yang mengagumkan.

The Sound of Magic

The King: Eternal Monarch menceritakan dua dunia paralel yang berjalan berdampingan dan hubungan orang-orang yang tinggal di kedua dunia tersebut. Bersiaplah untuk menelusuri misteri yang membuka gerbang antara kedua dunia bersama Raja Lee Gon (Lee Min Ho) dari Kerajaan Corea dan Detektif Jung Tae Eul (Kim Go Eun) dari Republik Korea. Serial ini mampu memicu rasa penasaran dengan sebuah kasus pembunuhan yang mengaitkan dua dunia, serta penampilan ganda dari setiap karakter.

The King: Eternal Monarch

The School Nurse Files

The School Nurse Files menampilkan dunia yang ajaib dan menggemaskan seiring dengan elemen fantasinya yang kental. Sebuah adaptasi dari novel karya Chung Se Rang, serial ini mengikuti kisah seorang perawat bernama Ahn Eun Young (Jung Yu Mi) yang bekerja di sebuah sekolah dan memiliki sebuah kemampuan yang tak lazim, yaitu melihat beragam makhluk supernatural berbentuk jeli. Ketika terjadi sederet peristiwa yang mengganggu sekolah tersebut, Eun Young pun mengerahkan perlawanan dengan bantuan pedang warna-warninya, serta seorang guru bahasa Mandarin bernama Hong In Pyo (Nam Joo Hyuk) yang ternyata memiliki kekuatan spesial untuk menolong Eun Young.