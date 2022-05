Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke El Rumi, Maia Estianty Merasa Bersalah

TEMPO.CO, Jakarta - Putra kedua Maia Estianty, El Rumi baru saja berulang tahun yang ke-23 pada Senin, 30 Mei 2022. Namun tahun ini, Maia justru merasa bersalah karena tidak berada di momen pertambahan usia El akibat jadwal pekerjaan yang padat.

"Selamat ulang tahun anakku @elelrumi ke 23… Maaf belum bisa menemui kamu, bunda nya lagi kerja terus…" tulis Maia di Instagram, dilengkapi dengan foto El Rumi seorang diri.

Meski demikian, Maia dan suaminya, Irwan Mussry akan mendoakan El agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sukses, serta semakin dewasa. Ibu tiga anak itu juga berdoa agar El dijauhkan dari hal-hal negatif dalam hidupnya.

"Tapi bunda dan daddy doakan supaya EL makin sholeh, beruntung, bernasib baik, makin cerdas, makin bijak, makin sukses, makin cemerlang, makin matang berpikir dan dewasa, dijauhkan dari sifat dan teman-teman yang zolim, dijauhkan dari kelalaian, keapesan, kebodohan, kemalasan," tulisnya.

El Rumi membagikan foto wisudanya. Foto: Instagram El Rumi.

Sebagai orang tua, Maia mengaku selalu bangga dan mendukung cita-cita anaknya. Ia berharap putranya yang merupakan lulusan dari University of Westminster di London, Inggris itu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.

"Pokoknya apapun yang di cita-cita kan EL, semua terwujud.. Bisnisnya pun makin jaya….Amin.. Sehat dan bahagia terus ya EL sayang… Amin amin amin Bunda and Daddy Always proud of you…" tulisnya.

Melihat ucapan dan doa dari Maia, El berterima kasih sekaligus mengungkapkan rasa sayangnya. "Makasih bunda, love you," tulis El dengan tambahan emotikon hati di kolom komentar.

Tidak hanya dari Maia Estianty, Irwan Mussry juga membuat unggahan spesial di hari ulang tahun El. Ia mengunggah fotonya bersama El dan menuliskan harapan untuk putra sambungnya.

"Selamat Ulang Tahun @elelrumi - semoga hari ini dan semua hari-harimu yang akan datang dipenuhi dengan hadiah terbesar dalam hidup dan lebih banyak berkah daripada yang dapat kamu bayangkan. Dengan banyak cinta dan doa, Dad," tulis Irwan di Instagram. El membalas unggahan tersebut dengan menuliskan, "Terima kasih banyak, Daddy."

Baca juga: Orang Tua Dihina, El Rumi Siap Lawan Winson Reynaldi di Ring Tinju

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.