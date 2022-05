The Temptations Rev Feat Glenn Leonard Tampil Energik di Java Jazz Festival 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Grup vokal, The Temptations Revue featuring Glenn Leonard tampil energik pada hari terakhir dalam Special Show Java Jazz Festival 2022, Minggu, 29 Mei 2022 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Grup asal Amerika Serikat itu menyanyikan belasan lagu legendaris mereka lengkap dengan koreografi yang semakin menyempurnakan penampilannya.

Kelima penyanyi tampil kompak dengan setelan jas berwarna hitam dengan aksen kelap-kelip dan dasi kupu-kupu. The Temptations dan Glenn Leonard membawakan lagu Standing On The Top sebagai pembuka yang kemudian dilanjutkan dengan Get Ready dan The Way You Do The Things You Do. "Kita akan melambat," kata Glenn Leonard di sela-sela penampilan mereka.

Melihat semangat dari penonton yang juga terdiri dari generasi muda, Glenn Leonard yang sudah berusia 74 tahun mengatakan mereka butuh waktu sejenak sekadar untuk menarik napas, setelah bernyanyi sekaligus menari di atas panggung. "Kalian anak-anak muda juga akan merasakannya suatu hari nanti," kata Glenn Leonard.

Diiringi musik dari piano, gitar, bas, drum, terompet, dan saksofon, mereka kompak menari di semua lagu yang dibawakan semalam. Penonton sampai ada yang berdiri di dekat panggung untuk ikut menyanyi dan menari bersama.

"Tahukan kalian, musik merupakan cara untuk menggali sesuatu di dalam jiwa dan perasaan ini adalah salah satu yang paling kuat yang kita miliki untuk berkomunikasi," kata Glenn Leonard setelah menyanyikan lagu I can't Get Next To You.

The Temptations dan Glenn Leonard membawakan sederet lagu lainnya antara lain, Ain't Too Proud to Beg, You're My Everything, Cloud Nine, Ol' Man River, Just My Imagination, My Girl, Just My Imagination, dan Papa Was a Rollin’ Stone.

The Temptations Revue featuring Glenn Leonard adalah penghargaan paling otentik dan berbakat di dunia untuk Temptations yang orisinal. Glenn Leonard menjabat sebagai penyanyi tenor utama mereka sejak 1975 hingga 1983, dan merekam 10 album dengan grup tersebut, termasuk versi Temptations andalannya dari Silent Night, yang merupakan salah satu lagu yang paling sering diputar di radio, di seluruh dunia, pada waktu Natal. Glenn juga tampil dan merekam dengan semua anggota asli selama Temptations Reunion Tour yang terkenal pada 1982.

The Temptations Revue featuring Glenn Leonard menjadi salah satu musisi internasional yang tampi untuk Special Show Java Jazz Festival 2022. Sebelumnya ada Jojo dan PJ Morton yang memeriahkan hari pertama dan kedua. Selain The Temptations Revue featuring Glenn Leonard, hari terakhir Java Jazz Festival 2022 menampilkan sederet musisi Indonesia yang tak kalah keren. Ada Kahitna, Yura Yunita, Reza Artamevia, Fariz RM, Barry Likumahuwa, Dewa Budjana, Rendy Pandugo, Nadin Amizah, Mikha Angelo, dan HIVI!.

Baca juga: Kahitna Bikin Penonton Galau di Hari Terakhir Java Jazz Festival 2022

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.