Akui Sempat Enggan Foto Seluruh Tubuh, Ivan Gunawan: Tahun Ini Saya Siap

TEMPO.CO, Jakarta - Ivan Gunawan mengaku sempat enggan difoto seluruh tubuh atau full body. Ia tidak pernah menerima tawaran pekerjaan pemotretan yang mengharuskannya tampil memperlihatkan seluruh tubuhnya dulu.

"Bertahun tahun nga pernah mau di foto full badan .... maafkan aku klien yang Tahun kemaren Aku hanya mau di Foto close up," tulis Ivan Gunawan di Instagram pada Kamis, 26 Mei 2022.

Kini, ia mulai berani mengunggah foto seluruh tubuh setelah berhasil menjalankan program diet. Ivan Gunawan mengunggah foto terbarunya saat mengenakan setelan jas berwarna hitam. Pria 40 tahun itu juga sudah tidak ragu lagi untuk menunjukkan seluruh tubuhnya.

"Tapi tahun ini saya siap kerja sama dengan kalian Calon custumer dan klien Aku siap foto full body .... bakalan kece buat brand kalian," tulisnya.

Pada unggahan berikutnya, Ivan Gunawan mencurahkan isi hati mengenai profesinya sebagai artis yang kerap dianggap banyak orang adalah pekerjaan mudah. Menurutnya, menjadi artis tidak semudah yang dibayangkan kebanyakan orang. "Banyak yang punya mimpi kerja di Depan kamera ... mereka pikir Jadi artis Itu pekerjaan yang mudah , cepet dan uang nya gampang ..... kata sapa ?? Kita nunggu gajian juga Sama kaya kalian ... eeeeeeeaaaaaaa slebew," tulisnya.

Sebelumnya, Ivan Gunawan pernah mengaku sering mengedit foto tubuhnya sendiri. Hal tersebut dilakukan demi terlihat langsing di gambar saat badannya masih besar. “Dulu paling banter foto close up Itu juga musti diedit parah biar kelihatan langsing .... ,” tulisnya di Instagram pada Minggu, 1 Mei 2022. "Sekarang aku jadi bisa menikmati the power of OOTD ... bisa update apa yang kita pakai, siapa tahu bisa jadi inspirasi kalian yang punya serupa dengan saya."

Ivan Gunawan memiliki tekad yang kuat untuk menurunkan berat badannya. Puluhan kilogram telah berhasil dipangkasnya dari berat awal 181 kilogram. Ia mengatur pola makannya, berolahraga, dan mengikuti program diet dokter Cissie Nugraha, yang menjadi langganan para selebritas menurunkan berat badannya.

Baca juga: Ivan Gunawan Akui Dulu Kerap Edit Foto

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.