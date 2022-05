Dibintangi Selena Gomez, Only Murders in the Building 2 Tayang Juni 2022

Only Murders in the Building musim kedua dibintangi Steve Martin, Martin Short, dan Selena Gomez. Dok. Disney+ Hotstar.

TEMPO.CO, Jakarta - Only Murders in the Building musim kedua telah merilis teaser resmi dan poster terbaru. Dua episode pertama dari serial ini akan tayang perdana pada Selasa, 28 Juni 2022 secara eksklusif di Disney+ Hotstar sebagai bagian dari Star di Indonesia.

Setelah kematian mengejutkan dari Bunny Folger, Dewan Presiden Arconia, trio Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short), dan Mabel (Selena Gomez) bekerja sama untuk mencari pembunuhnya. Namun, ada tiga masalah rumit tak terduga yang muncul. Ketiganya terlibat dalam pembunuhan Bunny, mereka menjadi bahan pembicaraan dari podcast kompetitor, dan mereka harus berurusan dengan penduduk New York yang menuduh mereka sebagai pembunuh.

“Saya sebenarnya berhubungan dengan karakter dalam banyak hal, dari caranya mendapatkan teman baru di tempat yang tidak biasa, dan merasa sedikit terisolasi dan terkadang tidak dipahami,” kata Selena saat mengungkapkan hal menarik dari karakternya di Only Murders in the Building, dikutip dari Deadline.

Only Murders in the Building ditulis dan diciptakan oleh Steve Martin dan John Hoffman. Martin dan Hoffman juga menjabat sebagai executive producer bersama Martin Short, Selena Gomez, serta kreator dari This Is Us, Dan Fogelman juga Jess Rosenthal. "Sejak awal dalam bacaan pertama, "(Selena Gomez) mendorong bakat komedi alaminya sendiri, dan itu diasah dengan baik," kata Hoffman.

Trailer Only Murders in the Building musim kedua berdurasi lebih dari satu menit, menampilkan lebih banyak momen lucu tanpa mengungkapkan terlalu banyak tentang plotnya, seperti ketika Oliver dari Martin Short panik dan melemparkan pisau berdarah ke langit-langit.

Sama seperti musim pertama, Only Murders in the Building musim kedua memiliki total 10 episode. Selain tiga pemeran utama, beberapa aktor dari musim pertama Only Murders in the Building diharapkan kembali untuk musim kedua termasuk Nathan Lane, Amy Ryan, Jackie Hoffman, Michael Cyril Creighton, Tina Fey, dan Da'Vine Joy Randolph.

