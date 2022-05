Seo In Guk Alih Profesi dari Profiler Menjadi Dukun di Drama Cafe Minamdang

Seo In Guk dalam drama Minamdang. Foto: Instagram KBS.

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Seo In Guk kembali membintangi drama terbaru yaitu Cafe Minamdang yang tayang di stasiun televisi KBS. Drama tersebut direncanakan tayang perdana pada 27 Juni 2022. Bergenre komedi-misteri, kali ini Seo In Guk memerankan karakter sebagai mantan profiler yang beralih profesi menjadi dukun laki-laki atau lebih dikenal dengan sebutan 'baksumudang'.

Diangkat berdasarkan web-novel populer dengan judul sama, drama ini disutradarai oleh Go Jae Hyun, berkolaborasi dengan penulis skenario Park Hye Jin. Mereka memercayakan Seo In Guk (sebagai Nam Han Joon), seorang dukun palsu dan juga sebagai mantan profiler. Sementara lawan mainnya yaitu Oh Yeon Seo (sebagai Han Jae Hee), berprofesi sebagai Ketua Tim Divisi Kejahatan dan Kekerasan.

Nam Han Joon terlahir dengan kekayaan, wajah yang tampan, keterampilan berbicara yang luar biasa, serta memiliki keterampilan analitis yang tajam sebaik dukun. Apalagi dengan latar belakangnya sebagai profiler, Nam Han Joon mampu membuat profil secara akurat dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggannya serta dapat memecahkan masalah mereka secara sempurna.

Di sisi lain, Han Jae Hee sebagai Ketua Tim Divisi Kejahatan dan Kekerasan berusaha untuk terus meningkatkan kualitas dalam dirinya. Dikenal sebagai orang yang unik, tulus dan tidak menyimpan dendam terhadap siapa pun untuk waktu yang lama. Namun, ketika ada yang tidak beres, dia sering menghina orang tanpa memandang status mereka.

Di samping itu, tim produksi mengungkapkan alasan Seo In Guk memerankan karakter sebagai Nam Han Joon. "Seo In Guk menyelesaikan karakter menawan Nam Han Joon dengan sempurna (selaras dengan karakternya) dan menunjukkan chemistry yang beragam dengan aktor muda lainnya," ungkap perwakilan tim produksi, bersumber dari Soompi dalam artikel yang dirilis pada Senin, 16 Mei 2022.

Selain itu, menurut tim produksi kisah dalam drama tersebut dipastikan dapat menghadirkan tawa yang menyegarkan beserta ketegangan yang luar biasa, disertai latar belakang kafe peramal yang tidak biasa. Seperti halnya dalam potongan drama terbaru yang dibagikan melalui Instagram KBS Drama, Seo In Guk dan Oh Yeon Seo tampak sedang bertengkar, dengan tatapan tajam serta jari telunjuk Seo In Guk yang mengarah ke wajah lawan mainnya.

Baru saja potongan gambar yang dibagikan akan tetapi dapat memberikan sensasi ketegangan yang bisa dirasakan. Diketahui drama ini akan tayang setiap Senin dan Selasa, menggantikan drama Bloody Heart yang dibintangi oleh Lee Joon, Kang Han Na dan Jang Hyuk. Diperkirakan Bloody Heart akan merampungkan episode terakhirnya pada 21 Juni 2022.

DIAH RETNO ANDANI | SOOMPI

