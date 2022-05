Duet PJ Morton dengan Yura Yunita di Java Jazz Festival 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi, PJ Morton tampil memukau di Special Show Java Jazz Festival 2022 hari kedua, Sabtu malam, 28 Mei 2022 pukul 20.45 WIB di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Sempat dirahasiakan, Yura Yunita tiba-tiba muncul dari balik panggung dan bersiap untuk berduet dengan PJ Morton.

Hal tersebut cukup membuat para penonton terkejut karena rencana kolaborasi mereka berdua di panggung Java Jazz Festival 2022 tidak diumumkan sebelumnya. Kibordis Maroon 5 itu tidak menyangka banyak orang Indonesia yang menyukai lagunya yang berjudul I Can't Wait, termasuk Yura yang pernah meng-cover lagu tersebut.

"Saya menulis satu lagu saat pandemi dan ternyata Indonesia menjadi negara yang paling banyak mendengarkan lagu itu. Saya kemudian bertanya kepada teman labelku di Indonesia, 'Ada apa di Indonesia?' Ternyata kalian sangat suka lagu itu. Sekarang saya ingin menyanyikan lagunya dengan salah satu teman penyanyi Indonesiaku," kata PJ Morton saat menyambut kedatangan Yura dari balik panggung.

PJ Morton dan Yura Yunita juga menyanyikan Say So. Lagu tersebut merupakan kolaborasi PJ Morton dengan Joanna Noelle alias Jojo, yang sebelumnya tampil di Special Show Java Jazz Festival 2022 hari pertama, Jumat, 27 Mei 2022. Dirilis pada 14 Februari 2019, Say So menjadi Best R&B Song di Grammy Awards 2020.

"Terima kasih banyak telah mengajakku," kaya Yura Yunita. Ia kemudian mengajak PJ Morton untuk membuat video dan foto bersama dengan para penonton. "Tanganya boleh ke atas semua, kita teriak sekencang-kencangnya, oke?" kata Yura Yunita.

PJ Morton dan Yura Yunita berkolaborasi di Java Jazz Festival 2022, Sabtu, 28 Mei 2022. Foto: Instagram Yura Yunita.

Tampil di Special Show, PJ Morton berhasil memenuhi hampir seluruh hall dengan penonton yang ingin menyaksikan penampilannya secara langsung. "Terima kasih telah berada di sini, saya tahu beberapa dari kalian perlu menempuh perjalanan jauh, jadi saya menghargai kalian yang hadir di sini," katanya.

PJ Morton membawakan sejumlah lagu di Java Jazz Festival 2022, seperti Ready, Claustrophobic, Please Don't Walk Away, Sticking to My Guns, First Began, Go Thru Your Phone, dan Everything's Gonna Be Alright. Di akhir menyanyikan lagu Everything's Gonna Be Alright, PJ Morton mengucapkan kalimat dengan Bahasa Indonesia, "Aku cinta kamu" yang kemudian disambut meriah oleh para penonton.

Musisi berusia 41 tahun kelahiran New Orleans ini juga sempat mengerjai para penonton. Setelah menyanyikan lagu Everything's Gonna Be Alright, PJ Morton dan para pemain band langsung pergi meninggalkan panggung. Namun penonton bersorak merasa belum puas dan meminta PJ Morton untuk kembali bernyanyi di atas panggung.

Tidak berselang lama, PJ Morton dan pemain band kembali ke panggung dan membawakan lagu How Deep Is Your Love. Penonton langsung berteriak dan bernyanyi bersama.

