Afgan Dapat Kejutan Ulang Tahun di Panggung Java Jazz Festival 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Afgan tampil di hari kedua Java Jazz Festival 2022, Sabtu, 29 Mei 2022. Pria yang baru berulang tahun ke-33 sehari sebelumnya, mendapatkan kejutan dari para penonton yang memadati Hall D2 JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Setelah menyanyikan lagu pembuka Say I'm Sorry, para penonton langsung menyanyikan Selamat Ulang Tahun secara bersama-sama. Dengan agak terkejut, Afgan kemudian mengikuti penonton menyanyikan lagu tersebut untuk dirinya sendiri.

"Terima kasih. Ada yang ulang tahun juga enggak hari ini? Ada yang gemini di sini? Selamat ulang tahun buat yang sudah berulang tahun dan yang mau ulang tahun saya ucapkan selamat ulang tahun paling pertama buat kalian ya," kata Afgan.

Pemilik nama lengkap Afgansyah Reza itu juga mengungkapan harapannya untuk semua penonton yang hadir malam kemarin. "Semoga tahun ini menjadi tahun yang baik buat kita dan semuanya baik-baik, harapan kita semua terwujud, yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh," katanya yang kemudian menyanyikan sepenggal lagu Jodoh Pasti Bertemu.

Penyanyi Afgan tampil dalam panggung Java Jazz Festival 2022 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 28 Mei 2022.

Sejumlah lagu yang dibawakan Afgan di Java Jazz Festival 2022 antara lain Knock Me Out, Bawalah, M.I.A, dan Alone With You. Afgan juga membawakan lagu terbarunya yang baru dirilis di hari ulang tahunnya dua hari lalu berjudul So Wrong But So Right.

Kejutan lainnya adalah kehadiran Vanesha Prescilla di atas panggung menghampiri Afgan. Vanesha yang menjadi model musik video So Wrong But So Right, membawakan kue untuk Afgan dan mereka berdua berpelukan disaksikan para penonton.

Afgan menceritakan secara singkat mengenai pembuatan lagu So Wrong But So Right yang disebutnya sangat personal. Lagu tersebut dibuat di ruang tamu apartemen miliknya tanpa peredam suara dan mikrofon seadanya.

Afgan juga sekilas membahas mengenai album Wallflower yang dirilis tahun lalu. Ia mengaku masa pandemi justru membuatnya semakin semangat untuk berkarya. "Untuk pertama kalinya di karier gue memberanikan diri untuk bikin album semuanya isinya R&B dan Bahasa Inggris. Gue saat itu ya sudah terserah kalau orang enggak suka yang penting guenya yang suka dan ternyata kayaknya pada suka ya," kata Afgan yang kemudian disambut meriah oleh penonton.

Afgan mengaku bahagia sekaligus terharu bisa kembali tampil di festival musik yang dihadiri oleh ribuan orang setelah dua tahun terakhir. "Sudah lama banget, dua tahun enggak manggung seperti ini. Ini festival pertama yang saya datengin sejak pandemi jadi terima kasih untuk kalian yang ada di sini," kata Afgan. "Rasanya terharu dan senang banget lihat kalian semua yang ada di sini."

