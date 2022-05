Persembahan Spesial Rossa untuk Glenn Fredly Lewat Lagu Sekali Ini Saja

TEMPO.CO, Jakarta - Rossa sukses menggelar konser peringatan 25 tahun berkarya di industri musik Tanah Air tadi malam, Jumat, 27 Mei 2022 di Istora Senayan Jakarta. Dalam berbagai penampilannya yang memukau, Rossa menyuguhkan sebuah lagu yang secara khusus dipersembahkan untuk mendiang Glenn Fredly di hadapan lebih dari 5 ribu penonton.

"Persembahan lagu untuk sahabat aku, Glenn this is one for you. We love you forever," kata Rossa sebagai pembuka sebelum menyanyikan lagu Sekali Ini Saja. Lewat lagu tersebut, Rossa sukses membius penonton dalam suasana yang penuh haru. Iringan piano dari kolaborasinya bersama dengan Andi Rianto juga membuat suasana konser menjadi semakin bermakna.

Para penggemar Rossa yang hadir secara kompak menyalakan flashlight melalui ponsel masing-masing, sehingga membentuk cahaya-cahaya yang tampak indah memenuhi seisi studio konser tersebut. Selain itu, para penonton juga ikut bernyanyi bersama menemani Rossa sembari ikut menghayati setiap liriknya.

Rossa dalam membawakan lagu Sekali Ini Saja terlihat meneteskan air mata. Hingga di akhir lagu, tangisannya pecah dan membuat penonton juga ikut larut dalam kesedihan yang dirasakannya. Namun, tak lama dari itu Rossa bersama dengan Andi Rianto tampak mengingat kenangan lama yang berhubungan dengan lagu tersebut.

Penyanyi Rossa bernyanyi dalam konferensi pers menjelang konsernya, di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Selasa, 17 Mei 2022. Sejumlah pesohor Tanah Air seperti Afgansyah Reza, Ariel NOAH, Boy William hingga Lyodra ambil bagian dalam konser Rossa. TEMPO/ Febri Angga Palguna

"Ocha bilang 'Mas Andi, aku udah dapet izin nih nyanyiin lagu Glenn', Ocha itu 20 tahun lalu loh aku yang bikin aransemennya. Ini lagu almarhum Glenn, salah satu lagu terbaik yang pasti banyak yang menyayangi lagu ini," kata Andi Rianto. Dia juga memuji Rossa karena mampu menghidupkan kembali lagu tersebut sehingga para penggemar dapat merasakan 'hadirnya' Glenn lewat penampilannya.

"Mudah-mudahan lagu ini bisa kita nyanyikan selama lamanya," ungkap Rosa sebelum mengakhiri pembahasan tentang lagu tersebut dan beralih ke penampilan selanjutnya dengan membawakan lagu Hati Yang Kau Sakiti.

Glenn Fredly meninggal pada 8 April 2020 dalam usia 44 tahun. Suami Mutia Ayu ini meninggal karena meningitis atau penyakit radang selaput otak. Meskipun telah tiada, tapi karya-karyanya masih akan terus ada dan tak akan pernah pudar. Masih diingat, dinyanyikan, serta dihidupkan kembali lewat penampilan-penampilan musisi Tanah Air seperti yang dilakukan Rossa.

DIAH RETNO ANDANI

