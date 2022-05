Putra RK, Emmeril Khan Mumtadz Lahir di Rumah Sakit Warga Miskin New York

TEMPO.CO, Jakarta - Putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emmeril Khan Mumtadz dilaporkan terseret arus saat berenang di Sungai Aare, Barn, Swiss pada Kamis siang, 26 Mei 2022 waktu setempat. Eril, sapaan akrabnya lahir pada 25 Juni 1999 di New York.

Melansir dari berbagai sumber, bukan tanpa alasan dirinya dilahirkan di New York, Amerika Serikat. Ia lahir di salah satu rumah sakit khusus warga miskin saat ayahnya sedang menempuh pendidikan S2-nya.

Setelah menempuh pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertamanya di Pondok Pesantren Darul Hikam Bandung, ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Bandung. Melansir dari akun LinkedIn miliknya, Eril kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung atau ITB.

Tampak pada beberapa foto yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @Emmerilkhan, ia terlihat sebagai sosok pemuda yang cukup dekat dengan keluarganya. Foto dirinya bersama adik perempuannya Camillia Laetitia Azzahra seringkali diunggah.

Mengenai hobi, Eril selain suka berpetualang, ia pun menggemari dunia musik. Hal itu tampak dari salah satu foto yang menunjukkan saat dirinya tengah mengenakan saxophone bersama dengan teman-temannya.

“Music should be your escape. Kadang belajar doang membosankan,” tulis Eril pada keterangan unggahannya.

Diketahui, Emmeril Khan Mumtadz terseret arus Sungai Aare saat berenang. Saudara laki-laki Ridwan Kamil Elpi menyampaikan sebelum keponakannya hilang, Eril berenang bersama adik dan temannya. Ketika hendak naik ke permukaan, Eril terseret arus sungai yang deras sebelum mendapat pertolongan dari temannya.

