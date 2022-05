Aktor Ray Liotta Meninggal, Unggahan Terakhir Bahas Film Cocaine Bear

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Ray Liotta meninggal dalam usia 67 tahun. Humas Jennifer Allen mengatakan Ray Liotta meninggal pada Rabu malam, 25 Mei 2022 atau Kamis pagi, 26 Mei 2022 dalam keadaan tidur di kamar hotelnya di Republik Dominika untuk membuat film Dangerous Waters sejak sepekan lalu.

Kabar duka ini sangat mengejutkan duni perfilman Hollywood dan para penggemar. Unggahan terakhir Ray Liotta awal Mei lalu juga langsung dibanjiri ucapan duka. Ray Liotta sempat mengunggah berita soal jadwal perilisan film terbaru yang dibintanginya, Cocaine Bear pada Februari 2023.

"Cocaine Bear mengikuti sekelompok polisi, penjahat, turis, dan remaja eksentrik yang berkumpul di hutan Georgia di mana predator puncak seberat 500 pon telah menelan bubuk putih dalam jumlah yang mengejutkan dan mengamuk dengan bahan bakar coke mencari lebih banyak pukulan dan darah," tulis Ray Liotta di Instagram pada Rabu, 4 Mei 2022.

Aktor asal New Jersey ini terkenal setelah berperan sebagai penipu yang berubah menjadi tikus mafia Henry Hill di GoodFellas karya Martin Scorsese. Ray Liotta meninggalkan seorang putri, Karsen. Dia bertunangan dan berencana menikah dengan Jacy Nittolo.

Ray Liotta juga dikenang sebagai Ray Sinclair, mantan suami narapidana yang kejam dari karakter Melanie Griffith, dalam Something Wild (1986) karya Jonathan Demme. Ia juga pernah berperan sebagai pemain bisbol Chicago White Sox Shoeless Joe Jackson dalam film yang dibintangi Kevin Costner Field of Dreams (1989). Sejumlah peran polisi juga pernah ia mainnya, seperti di Unlawful Entry (1992), Cop Land (1997) and Narc (2002) dan sebagai suara mafia Tommy Vercetti dalam video game Grand Theft Auto: Vice City (2002).

Beberapa tahun terakhir, Ray Liotta sibuk membintangi sejumlah film. Mulai dari peran layar lebar dalam Noah Baumbach’s Marriage Story (2019), Steven Soderbergh’s No Sudden Move (2021), dan The Many Saints of Newark (2021) karya Alan Taylor. Ia juga pernah menjadi bintang tamu di serial TV populer seperti The Simpsons, SpongeBob SquarePants, Family Guy, Hannah Montana, Just Shoot Me! dan Unbreakable Kimmy Schmidt.

THE HOLLYWOOD REPORTER | DEADLINE

Baca juga: Bintang Serial Friends, Mike Hagerty Meninggal dalam Usia 67 Tahun

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.