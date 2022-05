Drummer Grup Band Yes dan John Lennon, Alan White Meninggal dalam Usia 72 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Drummer grup band Yes, Alan White meninggal dalam usia 72 tahun di kediamannya di Seattle, Amerika Serikat pada Kamis, 26 Mei 2022 waktu setempat akibat sakit. Sepanjang kariernya, Alan White pernah bekerja dengan bintang-bintang ternama termasuk John Lennon, George Harrison dan Joe Cocker.

"Dengan kesedihan yang mendalam Yes mengumumkan bahwa Alan White, drummer dan teman mereka yang sangat dicintai selama 50 tahun, telah meninggal dunia, dalam usia 72 tahun, setelah sakit," tulis grup band Yes di Instagram resmi mereka pada Jumat, 27 Mei 2022 waktu Indonesia.

Kabar ini tentunya sangat mengejutkan bagi Yes. Alan White bergabung dengan Yes pada 30 Juli 1972. Alan White diketahui tengah menantikan Tur Inggris yang akan datang, untuk merayakan hari jadinya yang ke-50 dengan Yes dan album Close To The Edge. Sebelum meninggal, Alan White sempat merayakan ulang tahun pernikahan dengan istrinya, Gigi White. "Dia baru-baru ini merayakan 40 tahun pernikahannya dengan istri tercintanya, Gigi. Alan meninggal, dengan damai di rumah," tulis Yes.

Alan White dianggap sebagai salah satu drummer rock terbesar sepanjang masa. Pria yang lahir pada 14 Juni 1949 di County Durham sebelumnya bekerja dengan band Plastic Ono John Lennon setelah panggilan telepon pada 1969 untuk bermain di Toronto Rock Festival. "Alan terus bekerja dengan Lennon termasuk di album Imagine dan dengan George Harrison di All Things Must Pass," tulis Yes.

Kondisi kesehatannya yang menurun sejak 2016 membuat aktivitas Alan White di atas panggung bersama Yes menjadi terbatas. Pada tur Yes baru-baru ini dengan Jay Schellen, Alan White ikut bergabung, disambut dengan tepuk tangan meriah. "Yes akan mendedikasikan 50th Anniversary Close to the Edge UK Tour pada bulan Juni untuk Alan White," tulis Yes.

Tiga tahun lalu, Alan White pernah mengungkapkan kondisi kesehatannya dan berharap bisa kembali bermain penuh dengan band Yes. "Saya menjalani operasi punggung beberapa tahun yang lalu," katanya kepada Rolling Stone. “Saya terus menjadi lebih baik sejak itu dan saya mulai bermain lebih dan lebih. Ini cukup bagus sekarang dan saya merasa baik setiap hari. Aku bergerak maju.”

Alan White mulai bermain drum pada usia 12 tahun dan mulai manggung di klub London pada tahun berikutnya. Hidupnya berubah sejak 1969 ketika menerima telepon dari John Lennon yang menawarinya bermain drum untuk pertunjukan di Toronto. Alan White juga bekerja dengan beberapa musisi lain selama bertahun-tahun, termasuk Ginger Baker's Air Force, Joe Cocker, Gary Wright, Doris Troy dan Billy Preston. Ia dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame sebagai anggota Yes pada 2017.

