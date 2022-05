Citra Kirana Tetap Dukung Rezky Aditya Usai Dinyatakan Ayah Biologis Anak Wenny

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Rezky Aditya telah sah dinyatakan sebagai ayah biologis dari anak Wenny Ariani melalui putusan Pengadilan Tinggi (PT) Banten, pada Selasa, 24 Mei 2022. Citra Kirana, istri Rezky Aditya bertekad mendukung suaminya. Ia membuat unggahan video reels di halaman Instagramnya pada Rabu, 25 Mei 2022 sebagai bentuk dukungannya kepada sang suami.

"I'm with you always," tulisnya pada keterangan unggahannya itu. Di video itu, Citra menggunakan latar lagu Rizky Febian, Hingga Tua Bersama. Ia memeluk dan mencium suaminya. Hal ini seakan membalas perkataan Rezky Aditya di awal video yang mengucapkan kalimat bahwa dia juga akan terus bersama dengan istrinya. Menanggapi hal tersebut, Rezky juga pernah mengatakan dan meminta tolong kepada Citra Kirana untuk terus mendampinginya selalu.

Dukungan Citra Kirana ini membuat sahabat-sahabatnya mendukung perempuan yang sudah memberikan anak untuk Rezky ini. Mereka berharap keputusan Pengadilan Tinggi Banten itu tetap membuat keluarga kecil itu utuh.

"Doa terbaik buat kalian sekeluarga," tulis Tya Ariestya. "Bahagia selamanya till jannah," tulis makeup artist, Bennu Sorumba. "Peluk," tulis Ryana Dea. Kakak Citra Kirana, Erica Putri juga memberikan dukungan untuk adik dan adik iparnya. "Aku juga bersama kalian," tulisnya.

Netizen sudah memberikan dukungan sejak putusan itu tersebar. Mereka menuliskan pada platform Instagram milik Citra Kirana yang dia unggah beberapa hari lalu. Pada potret unggahan terakhir ketika mereka membagikan kunjungan ke rumah Shireen Sungkar dan Teuku Wisnu, sebab keluarga Rezky Aditya diketahui tengah membangun rumah di dekat tempat tinggal keluarga Teuku Wisnu.

"Semoga lekas sembuh hatinya," tulis @halo.sis***. "Yang kuat wanita hebat," tulis @dahse***. "Kak Chiki semoga selalu jadi wanita kuat ya dalam menghadapi segala cobaan rumah tangga," tulis @ma.rdian***.

Putusan Pengadilan Tinggi Banten ini merupakan buah perjuangan Wenny Ariani bertahun-tahun lamanya untuk mendapatkan hak bagi putrinya. Keputusan tersebut mengacu pada payung hukum putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.

Wenny Ariani juga mengunggah putusan itu. Ia mengunggah foto-foto dengan putrinya, K, yang amat mirip dengan Rezky Aditya. "Kamu berhak bahagia anakku sayang," tulisnya di atas foto putrinya yang diunggah di Instagram Storynya. kemarin.

Saat menjadi tamu di kanal Maia AlElDul TV yang ditayangkan pada 13 Desember 2021, Rezky Aditya meminta istrinya tetap mendampinginya. "Tolong ya dampingi aku terus, kita bisa hadapi ini bareng-bareng dengan baik dan semua masalah pasti bisa diselesaikan," kata Rezky di video itu. Keduanya mengungkapkan bahwa tidak ingin berlarut-larut meratapi masalah yang ada dan memilih untuk fokus pada kebahagiaan.

DIAH RETNO ANDANI

