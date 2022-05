5 Pertanyaan yang Diharapkan Terjawab di Stranger Things 4

Di akhir musim ketiga, Kepala Polisi Hawkins Jim Hopper (David Harbour) dan Joyce Byers (Winona Ryder) berupaya menutup gerbang Upside Down yang ingin dibuka kembali oleh pihak Rusia. Sebuah perkelahian mengakibatkan Hopper terjebak di ruangan yang sama dengan gerbang Upside Down dan ia pun mengizinkan Joyce untuk menghancurkan tempat tersebut. Meski awalnya banyak yang berasumsi bahwa ia telah tiada, trailer Stranger Things 4 justru memperlihatkan kembalinya sosoknya Hopper. Apakah sang kepala polisi ternyata berhasil menyelamatkan diri? Apa yang terjadi di tempat tersebut?

Apakah gerbang Upside Down benar-benar berhasil ditutup?

Pada musim kedua, Eleven berhasil menutup gerbang Upside Down yang berada di bawah Laboratorium Hawkins. Pada musim ketiga, gerbang Upside Down lain ditemukan di bawah Starcourt Mall yang kali ini dicoba ditutup oleh Joyce dan Hopper. Kehadiran dunia Upside Down di setiap musim memang selalu tak terduga. Apakah gerbang yang telah dihancurkan terbukti berhasil menutup jalan bagi dunia Upside Down? Apakah akan ada gerbang lain di musim keempat?

Stranger Things. Dok. Netflix.