Gary Iskak Ditangkap, Richa Novisha: Kita akan Bisa Lewati Masalah Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar aktor, Gary Iskak ditangkap membuat perhatian tertuju kepada Richa Novisha. Istri Gary ini menyatakan keyakinannya bahwa sang suami tidak bersalah. Saat penangkapan, ia terjebak di waktu dan tempat yang salah. "Wrong time, wrong place, be strong you," tulisnya usai kabar penangkapan suaminya terkuak kemarin, Selasa, 24 Mei 2022.

Gary Iskak ditangkap pada Senin malam, 23 Mei 2022 di sebuah rumah di Bandung. Bersama dirinya, ada empat kawannya yang juga dibawa ke kantor Polda Jawa Barat. Polisi menyatakan kelima orang itu positif mengkonsumi sabu setelah dilakukan pemeriksaan tes urine.

Richa meyakini suaminya, yang sudah mengaku hijrah itu tidak bersalah. Mantan aktris sinetron ini menyatakan, suaminya tidak mengetahui kasus pemakaian sabu itu. "Terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan dan tidak tahu menahu. Jadi tolong, untuk teman-teman netizen dan media, kasih kami waktu untuk semua," tulisnya, kemarin. Sebelum ditangkap, Gary Iskak juga membuat unggahan video aktivitasnya di klub motor Bikers Brotherhood MC - Indonesia atau BBMC Indonesia yang memang bermarkas di Bandung.

Richa kemudian mengunggah fotonya bersama sang suami di halaman Instagramnya. Foto itu dimaksudkan untuk menguatkan Gary Iskak bahwa mereka bisa melewati masa sulit ini.

"Hello, you...Yang kuat yah. We can through this together, agaaaaain! Kadang Allah membantumu bukan dengan sesuatu yang membahagiakan. Tetapi dengan sakit, luka, derita dan kekecewaan karena Allah ingin menyelematkanmu dari orang, tempat, dan keadaan yang salah," tulis Richa.

Ibu dua anak ini juga meminta media dan masyarakat agar tidak buru-buru menghakimi sebelum mengetahui kebenarannya. "Terimakasih teman-teman yang udah sayang sama aku dan suami, support kalian sangat berarti untuk kami. Doakan kami selalu ya agar kami kuat, sabar dan tabah menghadapi badai cobaan dan ujian ini. Love youuu," tulisnya.

Unggahan Richa Novisha yang menguatkan usai Gary Iskak ditangkap ini mendapatkan penguatan dari sahabat-sahabatnya. "Kalian pernah lewatin yg lebih berat dr ini, insya Allah lewaat buk Bismillah," tulis Arie Untung. "Peluk Icha sayang," tulis Zee Zee Shahab.

