Penampilan Christian Bale sebagai Gorr the God Butcher di Thor: Love and Thunder

Christian Bale sebagai Gorr the God Butcher di Thor: Love and Thunder. Dok. Marvel Studios.

TEMPO.CO, Jakarta - Penampilan perdana Christian Bale sebagai Gorr the God Butcher di trailer Thor: Love and Thunder menjadi sorotan setelah dirilis pada Selasa, 24 Mei 2022. Christian Bale yang sebelumnya membintangi Batman dari DC Comic, pindah ke Marvel Cinematic Universe dan memerankan karakter penjahat.

Trailer dan poster terbaru Thor: Love and Thunder mengungkapkan detail baru tentang petualangan terbaru dari sang Dewa Petir, termasuk perjalanan ke Olympus di mana Zeus (Russell Crowe) berkuasa. Film ini menceritakan Thor (Chris Hemsworth) dalam sebuah perjalanan yang belum pernah ia jalani, pencarian jati diri.

Namun, masa pensiunnya terganggu oleh seorang pembunuh galaksi yang dikenal sebagai Gorr sang Dewa Jagal (Christian Bale), yang ingin memusnahkan para dewa. "Ini sumpahku: semua dewa akan mati," kata Gorr dalam trailer.

Poster Thor: Love and Thunder. Dok. Marvel Studios.



Untuk mengatasi ancaman, Thor meminta bantuan Raja Valkyrie (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi), dan mantan kekasihnya Jane Foster (Natalie Portman), yang secara mengejutkan dan misterius berhasil menggunakan palu ajaibnya, Mjolnir, sebagai Mighty Thor. Mereka memulai petualangan kosmik yang mendebarkan untuk mengungkap misteri pembalasan Dewa Jagal dan menghentikannya sebelum terlambat.

Christian Bale tampil dengan berlumuran darah dan bekas luka. Penggemar merasa ada kemiripan dengan Marilyn Manson dan Voldemort dari Harry Potter. “Kamu tidak seperti dewa-dewa lain yang telah saya bunuh,” kata Gorr kepada pahlawan Thor dan Valkyrie saat mereka bertarung dalam trailer.

Disutradarai oleh Taika Waititi serta diproduseri oleh Kevin Feige dan Brad Winderbaum, Thor: Love and Thunder akan tayang di bioskop pada bulan Juli 2022. Waititi mengatakan bahwa Thor: Love and Thunder merupakan film yang lebih emosional daripada Thor: Ragnarok. Ia juga mengatakan bahwa film ini akan lebih mengangkat tentang cinta. Sutradara tersebut juga telah mengindikasikan Thor: Love and Thunder akan mengacu pada komik Mighty Thor karya Jason Aaron.

Baca juga: Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth dan Natalie Portman Kembali Beradu Peran

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.