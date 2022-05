Sebelum Tutup Akun Medsos Usai Ucapan Melecehkan, Yeremia Rambitan Lakukan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet bulu tangkis Indonesia, Yeremia Rambitan menutup semua akun media sosial yang biasa ia lakukan untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Akun Instagram, Twitter, dan TikTok yang biasa dia pakai untuk berinteraksi dengan netizen sudah tidak diaktifkan lagi setelah menuai banjir hujatan lantaran mengucapkan hal yang melecehkan.

Tapi sebelum menutup akun Instagramnya, Yeremia sempat membuat unggahan di Instagram Storynya saat ia pulang ke Tanah Air usai mengikuti SEA Games di Vietnam, Selasa, 24 Mei 2022. Dalam perjalanan di pesawat yang membawanya pulang ke Indonesia, Yeremia mengunggah fotonya bersama Chicho Wardoyo, pemain tunggal putra Indonesia. "Si paling capten lapis 2 @chicowardoyo," tulisnya. Kepada dirinya sendiri, ia menuliskan, "Si paling nggak pernah mikir!!!"

Pasangan Pramudya Kusumawardana sebagai ganda putra pelapis Indonesia ini sepertinya menyadari celotehan menghina dan melecehkan yang kerap ia lontarkan saat melakukan siaran langsung di TikTok dan Instagramnya itu tidak dipikirkan terlebih dulu. Ia tidak sekali ini melontarkan kalimat yang tidak semestinya diucapkan.

Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan tersandung masalah besar dan menjadi perhatian para pecinta bulu tangkis bukan saja di Indonesia tapi juga di luar negeri. Ia mengucapkan kalimat melecehkan, "I love you, I want f*ck you," saat bersama teman-temannya dengan mengenakan baju seragam timnas Indonesia. Ucapan bercanda yang melecehkan itu dilontarkan kepada volunter SEA Games dari Vietnam yang mendampinginya.

Yeremia Rambitan sempat membuat unggahan sebelum menutup akunnya. Foto: Instagram Yeremia Rambitan.

Usai pernyataan yang dia lakukan saat siaran langsung di TikTok itu, Yeremia banjir kecaman. Pecinta bulu tangkis Tanah Air yang malu dengan perlakuannya sehingga membuat pelatih ganda putra, Aryono Miranat meminta maaf. "Yere, tanpa lu sadari, lu udah ngerusak citra badminton Indonesia yang udah dibangun sampai berdarah-darah sama senior-seniormu. Get well soon," tulis @moch***.

Kecaman tak hanya datang dari Indonesia tapi juga badminton lovers Malaysia. Bahkan, kisah pria yang akrab disapa Yere ini sudah masuk Forum Tiongkok, komunitas pecinta bulu tangkis di Cina. Forum itu mengunggah foto Yeremia dan Pramudya saat bersanding di Weibo, platform media sosial di Cina. Pada gambar Yere dilingkari dan diberikan keterangan dengan huruf Cina yang menyertakan kecaman dari netizen di Tanah Air.

Yeremia Rambitan, diketahui netizen tak hanya sekali ini kelepasan mengucapkan kalimat tak elok. Dalam siaran langsungnya, ia pernah menyinggung ganda putri Jepang, Chiharu Shida yang dipuji banyak penggemar bulu tangkis bukan saja permainannya tapi juga kecantikannya. Ia menilai Chiharu tak secantik yang digambarkan orang. Ia juga pernah melakukan body shaming terhadap seniornyua sendiri, Kevin Sanjaya, yang disebutnya bertubuh kecil.