Mengharukan, Momen Istri Gepeng Bersikap Manja Saat Bertemu Bio One

Bio One saat bertemu Supiah, istri mendiang Gepeng, tokoh Srimulat yang diperankannya. Foto: IG Bio One.

TEMPO.CO, Jakarta - Bio One menjadi salah satu aktor yang paling disorot dalam film Srimulat: Hil yang Mustahal. Aktingnya sebagai Freddy Aris alias Gepeng sangat total. Gepeng di tangannya seperti hidup kembali. Bahkan Supiah, istri mendiang Gepeng pun merasa suaminyakan sosok Bio One hingga bermanja-manja kepada pria berusia 24 tahun itu.

Pertemuan antara Supiah dengan Freddy Aris KW ini terjadi saat pemutaran film Srimulat: Hil yang Mustahal di Solo pada Ahad, 22 Mei 2022. "Gepeng (Bio One), bertemu dengan Ibu Supiah, istri almarhum Gepeng dalam pemutaran Srimulat: Hil Yang Mustahil di Solo malam ini," tulis Fajar Nugros, sutradara dari film tersebut melalui Instagram pribadinya pada 22 Mei 2022.

Dalam video singkat yang dipublikasikan tersebut, terlihat Supiah tampak kaget sebab Bio One sangat mirip dengan Gepeng. Ia seperti merengek manja melihat mendiang suaminya berada tepat di depannya. Sesekali dia juga mengusap matanya, pertemuan mereka ini jadi momen yang mengharukan. Apalagi, cara Bio One memperlakukan Supiah, seperti halnya suami yang sedang menenangkan istrinya.

Bio One rela berlutut demi mengimbangi tubuh Supiah. Ia memeluk pinggang Supiah dari depan yang terus memukulinya dengan manja. "Malah enggak enak," terdengar suara Bio One meski kurang jelas, dengan gaya ala Gepeng. Benar-benar total Gepeng.

Bio One. (Instagram/@bojvoyej).

Selain mengharukan, momen pertemuan mereka juga terlihat jenaka ketika Supiah memukul Bio One dengan mesra disertai percakapan dan tawa dari mereka berdua. Supiah juga tampak memegang wajah aktor 24 tahun tersebut untuk melihat dengan lebih seksama kemiripannya dengan sang suami.

Bio One juga menanggapi setiap Supiah tengah berbicara, terakhir dia mencium kening Supiah sembari mengajaknya menari singkat. Obrolan mereka juga terus berlanjut hingga akhir video yang diiringi lagu First Love oleh Nikka Costa, membuat suasana haru terasa dari awal obrolan sampai selesai.

Srimulat: Hil yang Mustahal merupakan sebuah film biopik tentang grup lawak legendaris Indonesia. Dalam film tersebut mengisahkan perjalanan Srimulat dari Solo sampai merantau ke ibukota.

Bio One sendiri sebagai katakter yang turut andil dalam film tersebut sangat totalitas dalam mendalami perannya. Diketahui Bio One sampai pergi kemana-mana dengan berjalan kaki, dia juga pergi ke Solo, kemudian menggelandang tanpa baju. Bio One juga tidur di hotel-hotel melati dan kamar-kamar sempit. Dia bahkan rela menurunkan berat badannya secara drastis supaya makin terlihat mirip dengan tokoh yang diperankannya itu.

DIAH RETNO ANDANI

