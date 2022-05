FLAVS Festival 2022 Hadir dalam Format Offline, Angkat Talenta Hip Hop Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - FLAVS Festival 2022 akan digelar secara offline pada 10 dan 11 September 2022. Festival musik besutan Visicita Network yang mewadahi berbagai warna dan kultur yang ada dalam kancah hip hop, soul, dan R&B tersebut akan terselenggara secara langsung setelah harus berganti wajah menjadi virtual selama dua tahun ke belakang di masa pandemi.

FLAVS Festival merilis dokumenter berjudul Start From Scratch pada Jumat, 20 Mei 2022. Dokumenter yang disutradarai oleh Alexander Sinaga tersebut berisi rangkuman perjalanan dan perjuangan menuju titik bangkit dari FLAVS Festival.

“Start From Scratch tidak hanya menyoroti dampak covid-19 secara spesifik di ranah industri musik Indonesia, tetapi juga meringkas napak tilas sejarah tentang bagaimana fenomena hip hop soul R&B itu muncul dan berkembang di Indonesia sampai hari ini,” ujar Alexander Sinaga, sutradara film Start From Scratch.

Menurut M. Riza alias Bhokero selaku Festival Director FLAVS Festival, dia dan para pegiat FLAVS Festival memutuskan untuk tetap melanjutkan gelaran tersebut meski harus beradaptasi dengan aturan dan kebiasaan yang baru di masa pandemi. Hal itu dilakukan bukan hanya untuk FLAVS Festival semata melainkan untuk menjadi pembelajaran bagi para penyelenggara acara dan festival lainnya di industri. Sehingga pada 2020 dan 2021, FLAVS berhasil dilangsungkan secara virtual.

“It has to be a movement, harus adaptasi, kita jadi festival virtual. Bukan cuman buat FLAVS tapi buat saya dan industri untuk survive, bahwa ada cara lain,” ujar Riza dalam dokumenter tersebut.

Selaras dengan semangat yang diusung, FLAVS Festival 2022 “REVIVAL” bakal mengangkat talenta lokal di kancah hip hop, soul, dan R&B dari berbagai penjuru Tanah Air. Diharapkan, festival tersebut tidak hanya sekadar menjadi ajang hiburan semata, tetapi juga menjadi wadah untuk menampilkan potensi di dunia musik serta menjadi titik temu untuk para talenta yang ada saling berkenalan dan bertukar semangat.

“Walau hip hop mungkin bukan berasal dari Indonesia, tapi pelaku hip hop tersebar dari Sabang sampai Merauke yang mempunyai keunikan masing-masing. Sehingga seperti semboyan negara kita Bhineka Tunggal Ika, FLAVS tahun ini mengusung tema Bhineka Tunggal Hip Hop dan menampilkan talenta lokal yang walau berbeda-beda tapi tetap punya satu rumah yaitu Hip Hop Indonesia,” ujar Yacko selaku Program Director FLAVS Festival 2022.

Menuju penyelenggaraan FLAVS Festival 2022, penyelenggara juga mengadakan sejumlah acara lainnya, yakni Flavs Nu Icon yang merupakan program pencarian talenta-talenta baru di dunia hip hop, soul, dan R&B. Acara itu akan digelar secara online pada 24 Mei - 2 Juni 2022. Ada pula virtual competition yang dilakukan melalui media sosial dalam bentuk DJ Battle, Beatbox Battle, Freestyle Rap Session, Bboy/Bgirl & Openstyle Battle, Graffiti Battle. Acara itu akan dilakukan secara berkala mulai dari Juni - Agustus 2022. Namun tidak hanya itu, bagi yang berada di Jakarta, bakal diadakan kompetisi yang dilakukan secara offline pada Agustus 2022.

