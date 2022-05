Nayeon TWICE Bakal Debut Solo, Rilis Mini Album Perdana Bulan Depan

Nayeon Twice. Instagram.com/@twicetagram

TEMPO.CO, Jakarta - Nayeon TWICE mengumumkan debut solo pertamanya ke publik pada Rabu, 18 Mei 2022. Perilisan mini album bertajuk Im Nayeon ini akan menandai pertama kalinya para member TWICE debut solo.

Persiapan perilisan mini album Nayeon itu menarik perhatian, di mana dalam akun Instagram TWICE telah memposting poster album dengan nuansa merah muda dengan gelas, teko, dan pewarna kuku yang begitu anggun. Nama Im Nayeon diambil dari nama Nayeon sendiri dan mengandung pesan serta suasana yang percaya diri.

Debut solo pertama Nayeon ini juga memboyong salah satu label rekaman ternama dari Amerika Serikat, New York, Republic Label untuk membantu proses rekaman lagu.

Kabar baik tersebut juga membuat penggemar TWICE, ONCE senang dan tidak sabar menunggu perilisan teaser terlihat bagaimana komentar dan postingan yang mereka buat di media sosial. "Apakah kamu sedang bercanda????!!!" tulis @onc*** dalam kolom komentar Instagram TWICE. "Terlalu banyak hal yang terjadi di Twiceland 2022 ini aaaa. Mulai dari datang ke acara Colbert Show, membuat akun instagram pribadi, dan Na Yeon solo," tulis @jyp*** di Twitter.

Twice 19,8 juta pengikut di Instagram. Hal itu membuat mereka menjadi grup ketiga dalam daftar grup K-Pop terpopuler di Instagram pada 2021. Bukan hal yang mengherankan juga mengingat popularitas mereka tidak hanya di dalam Korea, melainkan di luar Korea. Soompi

TWICE baru saja menyelesaikan World Tour III ke-4 mereka yang banyak menerima tanggapan menarik dari penonton. Mereka bahkan menjadi girl group pertama yang mengadakan konser di Bnc of California Stadium. Girl group yang debut pada 2015 di bawah naungan JYP Entertainment ini juga membuat sebuah sejarah baru dari tur yang mereka lakukan seperti konser di Seoul, New York, dan Los Angeles.

Pada Selasa, 17 Mei 2022, sembilan anggota TWICE, Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, dan Tzuyu resmi membuat akun Instagram pribadi. Belum 24 jam sejak unggahan pertama mereka, sembilan akun anggota, termasuk Nayeon TWICE telah mendapatkan centang biru alias terverifikasi oleh pihak Instagram.

WIBI PUTRI R. | KOREABOO | BILLBOARD

Baca juga: 9 Anggota TWICE Buat Akun Instagram Pribadi, Langsung Centang Biru dan Trending

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.