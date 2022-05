NCT Dream Tiba di Jakarta, Na Jaemin Pamer Makan Sate hingga Soto

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-Pop, NCT Dream sudah tiba di Jakarta sejak kemarin siang, Kamis, 19 Mei 2022. Na Jaemin menjadi salah satu anggota NCT Dream yang aktif membagikan potret kegiatannya setibanya di Jakarta.

Sebelum pesawat yang ditumpanginya mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta, Jaemin sudah menyapa penggemarnya dengan foto pemandangan sawah. Ia memotret pemandangan tersebut dari dalam jendela pesawat. "Halo Indonesia," tulisnya dilengkapi dengan emotikon bendera Indonesia, di Instagram Story.

Setelah itu, ia bersama rekan-rekannya langsung bergegas ke penginapan. Na Jaemin kembali mengunggah foto seperti sedang berada di dalam mobil dengan kaca yang penuh dengan butiran air hujan. Ia menambahkan keterangan hujan dalam foto tersebut.

Anggota NCT Dream, Na Jaemin mengunggah foto-foto makanan khas Indonesia. Instagram/@na.jaemin0813.

Berselang dua jam, Jaemin memperlihatkan makanan khas Indonesia yang disediakan untuknya. Ada sate dengan irisan jeruk nipis di sampingnya, semangkuk soto, dan nasi goreng. Jaemin tidak menuliskan apapun pada foto-foto makanan tersebut.

Renjun, Jeno, Jaemin, Chenle dan Jisung berangkat dari Bandar Udara Internasional Incheon, Korea Selatan pada Kamis pagi, 19 Mei 2022. Mereka datang ke Jakarta untuk menjadi salah satu pengisi di acara Allo Bank Festival 2022 yang akan mulai digelar malam ini. Selain NCT Dream, idola K-Pop lain yang ikut memeriahkan acara adalah Red Velvet.

Setibanya NCT Dream di Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta, para penggemarnya langsung memadati area pintu keluar untuk bertemu langsung dengan idolanya. Kerumunan penggemar yang berlarian di bandara kemarin disamakan dengan adegan kejar-kejaran zombie film Train to Busan, hingga menjadi trending topic di Twitter. "Train to busan airport version #NCTDREAM_IN_INDONESIA," cuit @chili***. "Persis kaya film train to Busan," cuit @rizk***. "Pas di bandara aja udah kayak zombie train to Busan," cuit @nctz***.

Baca juga: Makin Melokal, NCT Dream Joget TikTok Lagu Mendung Tanpo Udan Ndarboy Genk

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.