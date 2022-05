Kim Sae Ron Akui Mabuk dan Cabut dari Trolley, Kini Tunggu Diskusi Hunting Dogs

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Kim Sae Ron menarik keterlibatannya dalam drama Trolley usai mengakui telah berkendara dalam kondisi mabuk dan menabrak pagar pembatas jalan pada Rabu pagi, 18 Mei 2022 di Gangnam, Seoul. Ia menyatakan mundur dari drama yang dibintangi Kim Hyun Joo dan Park Hae Soon.

Usai pengakuan itu, ternyata bukan saja Trolley yang terimbas. Tim dari drama Hunting Dogs yang akan ditayangkan Netflix, juga akan melakukan perubahan jadwal syuting. "Kami saat ini sedang dalam proses syuting. Jadwal syuting akan disesuaikan, dan jadwal publik akan diumumkan segera setelah diatur setelah diskusi menyeluruh." kata kru produksi acara Netflix, Hunting Dogs.

Drama Hunting Dogs dibintangi Woo Do Hwan, Lee Sang Yi, dan Kim Sae Ron. Drama yang diadaptasi dari webtoon itu mengisahkan Gun Woo (diperankan oleh Woo Do Hwan), adalah petinju potensial. Ibunya terlibat utang besar dengan rentenir yang sangat berpengaruh. Untuk membayar utang ibunya, Gun Woo berhenti bertinju dan mulai bekerja kepada seorang CEO bernama Choi. Di tempat kerja ini, Gun Woo berkawan dengan Hyun Joo, yang diperankan Kim Sae Ron dan Woo Jin (Lee Sang Yi).



Kim Sae Ron. Instagram/@ron_sae.

Kemarin pagi, polisi Gangnam menerima lebih dari enam panggilan bahwa ada sebuah mobil dikendarai dengan tidak stabil di jalan. Tak lama setelah polisi menyelidiki panggilan tersebut, mereka menemukan bahwa kendaraan yang dikemudikan Kim Sae Ron menabrak pagar pembatas jalan di dekat persimpangan Hakdong Gangnam sekitar pukul 8 pagi waktu setempat, dan berusaha melarikan diri dari tempat kejadian.

Agensi Kim Sae Ron, GOLDMEDALIST, agensi Kim Sae Ron sudah meminta maaf. Mereka mewakili Kim mengakui telah berkendara dalam kondisi mabuk dan menabrak pembatas jalan, serta berusaha melarikan diri. Agensi berjanji akan memperbaiki kerusakan jalan yang diakibatkan keteledoran Kim Sae Ron. Mereka juga sudah menyatakan menarik keterlibatan kliennya di drama Trolley yang akan ditayangkan di SBS.

"Agensi Kim Sae Ron telah mengirimkan niat mereka untuk mengundurkan diri dari K-Drama bersamaan dengan permintaan maaf mereka."kata tim produksi drama Trolley, seperti dikutip dari Koreaboo.

Sebelumnya, Kim Sae Ron banyak membintangi drama Korea seperti Can You Hear My Heart, The Queen’s Classroom, Secret Healer, Leverage, Love Playlist dan Nobody Knows

WIBI PUTRI R ~ KOREABOO ~ INDIA EXPRESS

