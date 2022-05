Taylor Swift Kenakan Jubah dan Toga, Dapat Gelar Doktor Kehormatan Seni Rupa

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Amerika, Taylor Swift secara mengejutkan membuat unggahan video di halaman Instagramnya, satu jam lalu, Rabu, 18 Mei 2022. Ia berdandan di kamarnya, memoles wajahnya, menyiapkan gaun dan sepatu berhak...lalu voilaaa..., gadis berusia 32 tahun itu mengenakan jubah warna biru keunguan dan toga di kepalanya.

"Mengenakan toga dan jubah benar-benar untuk pertama kalinya. Sampai jumpa lagi di New York University," tulisnya pada keterangan unggahan videonya itu. Ia sempat difoto oleh ayahnya, Scott Swift dengan rasa bangga.

Swift yang memulai debutnya pada 2004 ini bersiap menuju Yankee Stadium, New York untuk menghadiri upacara pembukaan New York University. Di sini, ia akan menerima gelar doktor kehormatan, Doctor of Fine Arts, honoris causa.

Swift mendapatkan gelar doktor kehormatan ini berkat lembaga pendidikan dan museum yang didirikannya, Taylor Swift Education Center di Country Music Hall of Fame and Museum di Nashville, Tennessee. Taylor Swift Education Center merupakan ruang yang memberikan kebebasan bagi pengunjung untuk merayakan musik pedesaan.

Aktivitasnya keluar dari rumahnya ini mengejutkan publik, terutama penggemarnya. Inilah untuk pertama kalinya, Swift keluar rumah setelah berbulan-bulan menghilang dari sorotan. Sejak merilis single Red (Taylor's Version) pada November 2021, Swift seperti hilang di telan bumi.

Bahkan saat perhelatan Grammy Awards 2022 pada Ahad, 3 April 2022 di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Swift yang mendapatkan beberapa nominasi memilih tidak datang. Ia hanya tampil di depan publik saat merilis Red itu. Saat itu, Taylor Swift tampil di Saturday Night Live.

Taylor Swift memang menghadiri Aria Awards 2021 dan American Music Awards 2021, tapi hanya diwakili rekaman video dirinya mengirimkan pesan kepada penonton. Praktis sejak itu, Swift tidak menonjolkan diri. Ia bahkan merayakan ulang tahunnya yang ke-32 pada 13 Desember 2021 dengan sangat sederhana. Swift memilih menghabiskan waktu bersama keluarganya. Baru-baru ini, ia menghadiri pesta Oscar dengan kekasihnya, Joe Alwyn.

INSTAGRAM ~ E! NEWS

Baca juga: Permintaan Ditolak, Taylor Swift akan Hadapi Gugatan Hak Cipta Lagu Shake It Off

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.