Kim Sae Ron Diduga Mengemudi Saat Mabuk, Tabrak Pembatas Jalan Berkali-kali

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Kim Sae Ron ditangkap polisi karena diduga mengemudi dalam keadaan mabuk atau driving under the influence (DUI). Perempuan 21 tahun ini sedang menjalani penyelidikan lebih lanjut karena diduga melanggar Undang-Undang Lalu Lintas Jalan.

Berdasarkan laporan, polisi Gangnam menerima lebih dari 6 panggilan pada Rabu pagi, 18 Mei 2022 bahwa sebuah mobil dikendarai dengan tidak stabil di jalan. Tak lama setelah polisi berangkat untuk menyelidiki panggilan tersebut, mereka menemukan bahwa kendaraan yang dikemudikan Kim Sae Ron telah menabrak struktur pinggir jalan di dekat persimpangan Hakdong Gangnam sekitar pukul 8 pagi waktu setempat, dan berusaha melarikan diri dari tempat kejadian.

"SUV telah menabrak pagar pengaman beberapa kali," kata seorang pejalan kaki yang menjadi saksi kejadian tersebut. Diketahui mobil yang dikemudikan Kim Sae Ron menabrak pagar pembatas dan pohon di pinggir jalan lebih dari tiga kali.

Aktor Korea Selatan Kim Sae-ron berpose di atas karpet merah Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2017 di Hong Kong, 1 Desember 2017. REUTERS/Bobby Yip



Polisi langsung meminta Kim Sae Ron melakukan tes breathalyzer untuk memperkirakan kadar alkohol dalam darah. Namun, Kim Sae Ron malah ingin dibawa ke rumah sakit untuk menjalani tes darah. "Pengemudi menginginkan tes darah, jadi kami berencana untuk mengkonfirmasi tuduhan yang tepat setelah tes."

"Hasil tes pengambilan sampel darah dari Layanan Forensik Nasional (Institut Investigasi Ilmiah Nasional) akan keluar dalam waktu sekitar tujuh hari. Kami akan mengkonfirmasi tuduhan yang tepat melalui penyelidikan," katanya.

Sementara agensi Kim Saer Ron, Gold Medalist masih belum dapat memastikan tentang kebenaran kejadian tersebut. "Kami sedang memeriksa mengemudi dalam keadaan mabuk Kim Sae Ron. Saya akan menghubungi Anda setelah mengonfirmasi," kata perwakilan Gold Medalist saat dihubungi Herald Pop.

Kim Sae Ron memulai debutnya sebagai model majalah pada 2001. Dia muncul di film The Man From Nowhere yang dibintangi Won Bin dan membuat wajahnya dikenal publik. Sejak itu, ia telah muncul dalam berbagai karya seperti The Neighbor, A Girl at My Door, Mirror of the Witch, Glamorous Temptation, dan The Great Shaman Ga Doo Shim.

HERALD POP | MAEIL ECONOMIC DAILY | HANKOOK ILBO

Baca juga: Soal Penempatan Urutan Nama Bikin Kim Sae Ron Tarik Diri Bintangi Dear.M



Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.