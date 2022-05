Jadi Drakor Paling Disukai, Ini 5 Kekacauan yang Mengejutkan di Woori the Virgin

Kekacauan di konferensi pers dan kejutan di rumah sakit

Kang Jae sedang mengincar Noh Man Chul (Kim Sun Woong), penjahat yang diduga berhubungan dengan pengedar ekstasi bernama Pimpinan Kim. Penyelidikan Kang Jae berlanjut ke acara konferensi pers yang diselenggarakan di Diamond Cosmetics milik Raphael. Noh Man Chul diduga Kang Jae sedang berada di tempat tersebut dan dugaan Kang Jae terbukti benar. Konferensi pers tersebut mengenai drama yang dibintangi oleh aktor kenamaan Choi Sung Il (Kim Soo Ro). Noh Man Chul tiba-tiba saja muncul di tengah konferensi pers yang sedang berlangsung dan membuatnya langsung disergap oleh Kang Jae.

Di saat bersamaan Choi Sung Il juga bertemu Oh Eun Ran (Hong Eun Hee) cinta lamanya di konferensi pers tersebut. Choi Sung Il sampai tidak dapat menjawab pertanyaan dari wartawan saat melihat Oh Eun Ran. Kekacauan bertambah saat Woori melihat Raphael, Kang Jae dan Oh Eun Ran, ibu Woori, di konferensi pers tersebut. Woori pingsan dengan kejadian yang ia saksikan di konferensi pers. Woori segera dilarikan ke rumah sakit oleh Oh Eun Ran, Kang Jae dan Raphael untuk mendapatkan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dokter membuat semua orang terperanjat karena dokter mengatakan bahwa Woori sedang hamil. Woori yang tidak percaya dengan perkataan dokter meminta dilakukan tes kehamilan secara berulang. Hasil tes tetap sama dan Woori memang sedang mengandung akibat inseminasi buatan yang dilakukan oleh dokter di Klinik Kandungan Rosy.