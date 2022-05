DJ Yasmin dan Lyfes Rilis Lagu Salvation, Bicara Soal Keinginan untuk Bahagia

TEMPO.CO, Jakarta - DJ Yasmin berkolaborasi dengan DJ asal Belanda, Lyfes merilis single baru berjudul Salvation. Lagu bergenre house Radio Friendly ini datang dari Lyfes dan Yasmin featuring Emida yang menceritakan tentang keinginan untuk berbahagia.

“Maybe I’m a dreamer, but I need your Salvation," demikian penggalan lirik lagu Salvation yang mulai dirilis pada Jumat, 13 Mei 2022.

Bernama asli Laurens, Lyfes adalah musisi muda berbakat dari Belanda yang hasil karyanya banyak didukung oleh DJ-DJ ternama dunia seperti Armin Van Buuren, Nicky Romero, Ferry Corsten, Afrojack, David Guetta dan masih banyak lainnya, berkolaborasi dengan Yasmin yang merupakan salah satu DJ ternama dari Indonesia ikut andil dalam pembuatan single ini.

Lagu Salvation turut didukung oleh Emida yang merupakan seorang penyanyi dan juga pencipta lagu asal Swedia yang saat ini mulai meluaskan musiknya kearah musik House.

Lyfes sudah menghasilkan beberapa lagu dan sangat menyadari bahwa membuat musik adalah mimpi terbesarnya saat ini. Ia terus berkarya membuat musik baru dan tampil untuk menghibur sebagai seorang DJ. Mencari hal-hal baru sebagai inspirasi musiknya banyak dipengaruhi oleh DJ-DJ ternama seperti AVICII dan Chainsmokers yang karya musiknya menjadi semakin menggelora.

“Saya sangat senang dengan hasil kerja saya saat ini, sepanjang tahun 2021 yang lalu, waktu saya banyak didedikasikan di studio untuk membuat lagu-lagu andalan terbaru dan lebih fokus pada gaya musik seperti apa yang nantinya dibawakan oleh Lyfes. Saya akan terus melanjutkan kerja keras saya di studio dan tetap semangat untuk tetap membuat karya saya agar dapat lebih matang lagi," katanya.

Yasmin atau yang disebut sebagai Diva female DJ kerap memeriahkan lantai dansa di tempat hiburan di Indonesia, bahkan aksi panggungnya digemari di Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand hingga Swiss. Yasmin juga pernah meraih Best DJ tahun 2013 pada penghargaan Paranoia Awards dan juga penghargaan dari AMI (Anugrah Musik Indonesia) untuk single lagunya yang berjudul Blessed.

DJ Yasmin mengawali kariernya sebagai model dan bintang iklan hingga akhirnya beralih menjadi seorang DJ. Dimulai saat Yasmin masih berusia 19 tahun ketika ia bergabung dengan salah satu Manajemen DJ untuk meraih kariernya. Inspirasi musiknya banyak dipengaruhi oleh musik dari DJ-DJ ternama seperti Madeon, Porter Robinson, Calvin Harris hingga Armin Van Buuren.

Baca juga: Soundwave Gambarkan Perasaan Dua Orang yang Saling Suka di Lagu Love Me You Do

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.