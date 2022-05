SNSD Comeback Agustus 2022 dengan Formasi Lengkap, Rayakan Ulang Tahun ke-15

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola Korea Selatan, SNSD atau Girls Generation mengkonfirmasi akan kembali pada Agustus 2022. SM Entertainment, agensi mereka memastikan kembalinya grup yang pernah sangat diidolakan itu dalam formasi lengkap sekaligus memanfaatkan perayaaan anniversary SNSD ke-15 debut mereka.

“The legends are back! #GirlsGeneration will release an album as 8 members to celebrate their 15th anniversary this August!” dikutip dari akun Twitter Girls Generation. Artinya kurang lebih, "Sang legenda kembali. #GirlsGeneration akan merilis album dengan delapan anggota untuk merayakan anniversary pada Agustus ini.

Anggota SNSD awal berjumlah sembilan orang. Tapi Jessica Jung, yang dulu merupakan leader grup ini, menyatakan keluar pada 30 September 2014. Ia merupakan kakak dari Krystal (fx). Sepeninggal Jessica Jung, anggota SNSD adalah Taeyeon, Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, Yoona, dan Seohyun.

SNSD, kepanjangannya So Nyeo Shi Dae, sukses membawakan lagu ikonik Gee yang rilis pada 2009. Kembalinya grup ini sukses membuat penggemar mereka yang berjuluk SONE senang dan tak sabar menantikan comeback mereka setelah lima tahun hiatus dari album keenamnya, Holiday Night pada 2017. Sejak pagi tadi, mereka meramaikan lini masa di Twitter dengan kembalinya SNSD.

"Legends are back and we are ready, (Legenda sudah kembali dan kita sudah siap),"tulis @act***.

Girl Generations, SNSD. SOOMPI

Salah satu komentar dari @its*** yang menantikan comeback Girls Generation dengan delapan anggota lengkap. "Hai SONE yang ada di luar sana, yang akan melihat comeback pertama dengan anggota lengkap, aku hanya ingin bilang selamat dan selamat menikmati momen itu. Kamu akan menyaksikan girls grup terhebat yang membuat kembali panggung itu bersama-sama dan perasaan itu mungkin sesuatu yang tidak pernah anda miliki sebelumnya. bersenang-senanglah!"

SONE juga menyempatkan waktunya untuk melakukan streaming video klip dari Hyoyeon dengan judul Deep selagi menunggu jadwal comeback Girls Generation pada Agustus mendatang. Di tengah persiapan comeback, SNSD juga tetap menyapa penggemar (SONE) melalui berbagai program TV dan reality show mereka sendiri.

Sebelumnya, Taeyeon SNSD sudah mengisyaratkan akan kembali saat menyapa SONE dalam video call di acara fansigh online. Girls Generation, merasa beruntung karena mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Taeyeon melalui video call dalam acara fansign online itu. SONE menanyakan adakah kemungkinan SNSD itu kembali saat mereka merayakan 15 tahun berdirinya grup idola tersebut.

“Mungkin? Saya pikir itu memungkinkan. Tolong nantikan itu,” jawab Taeyeon. Video cuplikan panggilan video itu diunggah di akun Twitter @inhayoo pada 15 Maret 2022.

WIBI PUTRI ~ SOOMPI ~ THE KOREAN TIMES ~ TWITTER

Baca juga: Taeyeon Sebut Girls Generation Mungkin Kembali di Perayaan 15 Tahun Mereka

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.