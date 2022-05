9 Anggota TWICE Buat Akun Instagram Pribadi, Langsung Centang Biru dan Trending

Grup K-Pop TWICE. Foto: Twitter @JYPTWICE.

TEMPO.CO, Jakarta - Sembilan anggota TWICE, Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, dan Tzuyu akhirnya membuat akun Instagram pribadi. Belum 24 jam sejak unggahan pertama mereka, sembilan akun anggota TWICE telah mendapatkan centang biru alias terverifikasi oleh pihak Instagram.

Di hari pertama memiliki Instagram pribadi, kesembilan anggota TWICE sudah diikuti lebih dari 800 ribu hingga 1 juta akun. Mereka tidak terlihat mengikuti akun siapapun termasuk Instagram resmi TWICE maupun agensinya, JYP Entertainment.

Pada unggahan pertama, sembilan anggota kompak mengunggah foto yang sama di waktu hampir bersamaan. Unggahan pertama itu adalah foto saat TWICE menggelar konser di Banc of California Stadium, Los Angeles, Amerika Serikat. Terlihat mereka menghadap ke bangku penonton yang masih kosong dan membelakangi kamera. Mereka masih menggunakan pakaian santai sebelum konser dimulai.

Dahyun, Jihyo, Nayeon, dan Jeongyeon tidak menuliskan keterangan apapun pada foto pertama di Instagram pribadi mereka. Sementara anggota lainnya menuliskan sapaan singkat kepada penggemarnya, ONCE.

Twice 19,8 juta pengikut di Instagram. Hal itu membuat mereka menjadi grup ketiga dalam daftar grup K-Pop terpopuler di Instagram pada 2021. Bukan hal yang mengherankan juga mengingat popularitas mereka tidak hanya di dalam Korea, melainkan di luar Korea. Soompi

"Selamat datang, aku Tzuyu," tulis Tzuyu di akun thinkaboutzu. "TWICE selamanya," tulis Chaeyoung di akun chaeyo.0. "Mulai," tulis Mina di akun mina_sr_my. "Pertama," tulis Sana di akun m.by__sana. "Once (emotikon hati putih)," tulis Momo di akun momo.

Melansir dari Soompi, anggota TWICE telah aktif di akun Instagram grup mereka selama beberapa tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka menggunakan akun individu sejak debut mereka pada 2015.

Penggemar menyambut bahagia pembuatan akun Instagram pribadi anggota TWICE ini. Mereka juga membuat trending di Twitter dengan kata kunci "TWICE INDIVIDUAL INSTAGRAM" yang sudah hampir 30 ribu cuitan. Masing-masing anggota TWICE juga masuk trending topic di Twitter dengan lebih dari ratusan cuitan pagi ini.

