Hari Ini Pierce Brosnan 69 Tahun: Simak Daftar Film James Bond yang Dilakoninya

Brosnan, kini 69 tahun merupakan aktor yang banyak melakoni film aksi dengan berbagai karakter. Sebelum ke layar lebar, Brosnan pernah sukses di serial TV bertajuk Remington Steele.

Serial genre detektif itu seperti menjadi modal sebelum terjun sebagai agen mata-mata M16 Inggris berkode 007.

Dari banyak film yang dibintangi, aktor kelahiran Irlandia ini banyak mencuri perhatian saat melakoni film-film James Bond.

Dilansir dari IMDB.com berikut ini daftar film James Bond yang diperankan aktor bernama lengkap Pierce Brendan Brosnan.

• Goldeneye (1995)

Waralaba James Bond mendapat banyak dukungan ketika Brosnan terjun sebagai agen 007. Dengan aksen Irlandia, Brosnan menyuntikkan rasa ramah tamah dan kecanggihan baru, ditambah sedikit humor masam, ke dalam karakter James Bond.

• Tomorrow Never Dies (1997)

Film Bond kedua Brosnan berpusat pada upaya seorang miliarder media untuk memulai perang global dengan modal satelit komunikasi.

• The World Is Not Enough (1999)

Salah satu film paling terpolarisasi dalam franchise James Bond.

• Die Another Day (2002)

Kali ini Brosnan dalam Die Another Day merupakan frase terakhir sebagai agen 007. Film yang berbatasan langsung dengan realisme pergolakan politik internasional ini pekat secara dramatis.

Ada sisa-sisa perang dingin seperti adegan yang menampilkan James Bond disiksa di sebuah penjara militer di Korea Utara. Lalu kejar-kejaran dengan hovercraft. Juga sisipan mirip karikatur tatkala dia mengendalikan mobil betulan dari jarak jauh dengan remote control di genggaman.

