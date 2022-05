Penyanyi Legendaris Bob Tutupoly Stroke, Yuni Shara Peluk Beri Semangat Sembuh

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi legendaris, Bob Tutupoly dijenguk Yuni Shara di kediamannya. Yuni Shara langsung memeluk Bob Tutupoly yang duduk di kursi roda karena mengalami stroke.

Momen pertemuan tersebut diabadikan melalui video singkat diiringi dengan lagu Widuri yang diunggah Yuni Shara di Instagram pada Minggu, 15 Mei 2022. Tidak terdengar jelas apa yang dibicarakan mereka berdua saat itu. Namun Bob Tutupoly membalas pelukan Yuni Shara sambil tersenyum bahagia.



Selain memberikan semangat, Yuni Shara mengungkapkan rasa kagumnya terhadap penyanyi senior berusia 82 tahun itu. "Semangat sehat Oom Bob..... yang daya ingatnya luar biasa, dan masih senang menyanyi," tulis Yuni Shara pada keterangan video.

Bagi ibu dua anak ini, Bob Tutupoly sangat berjasa dalam perjalanan karier bermusiknya. "Saya pernah menyanyikan beberapa lagu Oom Bob Tutupoli, dan beberapa penghargaan yang pernah saya dapatkan saat menyanyikan lagu 'Mengapa Tiada Maaf' Cipt Oom Yessy Wenas alm," tulisnya.

Beberapa hari lalu, beredar kabar bahwa Bob Tutupoly meninggal. Kabar tersebut langsung dibantah oleh rekan-rekan sesama seniman, salah satunya adalah Tantowi Yahya. Ia bersama Margie Segers, Fryda, Dewa Budjana, Stanley Tulung, Catherine Wijaya mengunjungi rumah Bob Tutupoli di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu, 14 Mei 2022.

Tantowi Yahya unggah video saat menjenguk Bob Tutupoly yang mengalami stroke ringan pada Sabtu, 14 Mei 2022. Instagram/@tantowiyahyaofficial.

"Alhamdulillah bung Bob Tutupoly sehat meski masih duduk di kursi roda karena stroke ringan yang dideritanya. Beliau masih lancar bercerita, daya ingatnya masih prima, masih senang bercanda bahkan masih gatal untuk bernyanyi. Senang sekali melihat kondisi bung Bob. Jauh dari apa yang diberitakan beberapa hari ini. Panjang umur ya bung Bob," tulis Tantowi Yahya di Instagram.

Para seniman Tanah Air tentunya lega mendengar kabar tersebut dan mendoakan agar Bob Tutupoly segera diberi kesembuhan. "Alhamdulillah, doa terbaik kami semua…sehat-sehar Bung Bob," tulis Widyawati Adisura Sophiaan. "Semoga Om Bob senantiasa diberi perlindungan dan kebahagiaan," tulis Dee Lestari. "Salam hormat, titip salam hangat dari aku ya, aku pengagum bung bob, pernah melihat dia menyanyi langsung, kharisma nya luar biasa. Thank you for sharing this video mas tantowi, GBU," tulis Happy Salma.

Bob Tutupoly memiliki nama lengkap Bobby Willem Tutupoly yang lahir di Surabaya pada 13 November 1939. Ia mulai rekaman bersama Pattie Bersaudara di Jakarta pada 1965. Ia pernah bergabung dengan Bill Saragih di band The Jazz Riders pada 1960. Kembali dari Amerika Serikat pada 1977, nama Bob Tutupoly semakin populer karena membawakan lagu Widuri, ciptaan Slamet Adriyadi.

