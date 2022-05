Felicya Angelista Dukung Tim Indonesia di Final Piala Thomas di Tribun Atas

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris dan pengusaha, Felicya Angelista bersama suaminya Caesar Hito mendukung langsung tim Indonesia di Final Piala Thomas pada Ahad siang, 15 Mei 2022 di Bangkok, Thailand. Ia duduk di tribun atas, lantaran Scarlett, perusahaan skincare yang dimilikinya menjadi salah satu sponsor PBSI, organisasi yang menaungi olahraga bulu tangkis di Indonesia.

" SIAPPPP UNTUK DUKUNG INDONESIA DI FINAL THOMAS CUP SIANG INI! AYO SEMUA NYA DUKUNG & DOAIN INDONESIA," tulisnya melengkapi unggahan video di halaman Instagramnya.

Felicya mengunggah video yang direkamnya saat tim Indonesia belum berangkat ke Bangkok. Video itu semula memperlihatkan ia dan Hito bermain pok ame-ame yang berakhir dengan jabat tangan. Saat jabat tangan itu, Hito tiba-tiba berjabat tangan dengan Marcus Fernaldi Gideon, adapun Felicya menyalami Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Pada unggahan selanjutnya, satu jam lalu, Felicya memperlihatkan stadion tempat berlangsungnya pertandingnan. "UDAH STANDBY DUKUNG INDONESIA!!! SEMANGAT!," tulisnya.

Suaminya, Caesar Hito juga mengunggah Impact Arena, tempat berlangsungnya hajatan Thomas - Uber Cup 2022. "Disini untuk INDONESIA!!!! Let's go tim Thomas Indonesia menang menang menang!!!!!" tulis Hito melengkapi unggahan fotonya.

Felicya Angelista dan Caesar Hito sudah berada di Bangkok sejak dimulainya perhelatan Piala Thomas dan Uber 2022. Keduanya mengajak anak mereka untuk mendukung langsung tim Indonesia yang berlaga membawa nama negara di kejuaran dunia paling bergengsi dua tahun sekali ini.

"Semangat @badminton.ina untuk terus berkilau dan bersinar bagi Indonesia! Let’s reveal our beauty with achievment!‍ We are here for you!!! GO FIGHT WIN INDONESIA! AYO MINET KASIH SEMANGAT MINET!!!" tulis Felicya Angelista saat mengunggah tengah berada di selasar di Impact Arena, empat hari lalu.