Xochitl Gomez, Pemeran America Chaves di Film Doctor Strange yang Curi Perhatian

TEMPO.CO, Jakarta - Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness telah diputar di bioskop beberapa waktu lalu. Dalam film itu, Xochitl Gomez yang tampil sebagai America Chaves mencuri perhatian penonton. Karakter itu digambarkan sebagai superhero muda yang mempunyai kekuatan membuka pintu menuju semesta lain.

Selain itu, America Chaves juga digambarkan sebagai seorang lesbian. Ini yang membuat film Doctor Strange 2 diblokir di beberapa negara.

Profil Xochitl Gomez

Mengutip The Daily Biography, Xochitl Gomez merupakan aktris asal California, Amerika Serikat. Namun, dirinya lahir di Kanada pada 30 April 2006. Xochitl Gomez-Deines adalah nama lengkapnya. Sejak menginjak usia 5 tahun, Xochitl sudah mulai berakting di teater musikal dan meluncurkan karir aktingnya yang lengkap dengan film Interwoven pada 2016.

Xochitl Gomez pernah terlibat di beberapa film lainnya, seperti Gentefied pada 2020, Shadow Wolves dan You're the Worst pada 2019. Namun, yang membuat dirinya mulai terkenal adalah ketika memerankan Dawn Schafer di The Baby Sitter Club, film Netflix 2020. Dari situ, ia mendapat banyak apresiasi dari komunitas Hispanik karena memerankan Dawn, seorang Latina dalam seri tersebut.

Setelah mendapat peran America Chaves dalam film Doctor Strange 2, Xochitl Gomes memutuskan untuk hengkang dari The Baby Sitter Club karena jadwal suting yang bentrok.

Dilansir dari The Direct, proses audisi yang dilalui Xochitl untuk mendapat peran America Shaves di Doctor Strange in the Multiverse of Madness berlangsung selama enam bulan. Awalnya ia mengirim kaset audisi pada Maret 2020, kemudian dinyatakan lulus untuk mengikuti seleksi berikutnya pada Agustus 2020.

"Saya tidak mendengar apa-apa untuk waktu yang lama. Kemudian, saya mendapat panggilan pada bulan Agustus untuk merekam lagi, tetapi dengan naskah palsu dan nama karakter palsu yang baru," kata aktris muda itu.

Seminggu kemudian, manajer Xochtl memberitahu bahwa pihak Marvel tertarik padanya. Sehingga ia dipanggil ke London, Inggris untuk mengikuti tes layar. "Saya punya waktu sekitar 10 hari untuk menyiapkan paspor saya dan naik pesawat."

Setelah menjalani serangkaian tes itu, Xochtl kemudian dinyatakan lulus dan resmi bergabung dalam film Marvel Cinematic Universe ini. Mengutip The Hollywood Reporter, selama mengikuti audisi Xochitl melakukan beberapa persiapan, seperti latihan akrobat setiap hari selama sebulan penuh.

Aktris yang kini berusia 16 tahun ini telah sukses membawakan perannya sebagai America Chaves di film Strange 2. Dalam film itu juga Xochitl disebut-sebut sebagai pemain termuda dari yang lainnya.

Xochitl Gomez yang sangat memperhatikan kebugarannya, di tengah kesibukannya ia suka melakukan yoga, jogging, dan menari. Sementara, hal favorit yang dilakukannya saat waktu luang adalah bermain skating.

