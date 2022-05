KKN di Desa Penari Sah Jadi Film Horor Terlaris Sepanjang Sejarah

TEMPO.CO, Jakarta - Film KKN di Desa Penari sudah ditonton lebih dari lima juta penonton. Unggahan di akun resmi Instagram KKN di Desa Penari dua jam lalu mengabarkan berita menyenangkan bagi semua kru film yang tertahan tayang di bioskop selama dua tahun karena pandemi itu.

"TEMBUS 5.000.000++ PENONTON! Terima kasih untuk kalian yang sudah membuat film KKN di Desa Penari menjadi film horor terlaris sepanjang masa! Bagi yang belum nonton, yuk, ke bioskop dan beli tiketnya SEKARANG. Dukung terus film Indonesia, " tulis akun itu pada Sabtu, 14 Mei 2022.

Akun itu menyertakan foto poster adegan di film itu. Di poster itu tertulis, "Film horor terlaris sepanjang masa. Hari ini tembus 5 juta ++ sudah bertemu Badarawuhi."

Unggahan serupa dilakukan oleh Tissa Biani, salah satu aktris di KKN di Desa Penari. Ia menyertakan foto yang sama di halaman Instagramnya, satu jam lalu. "Alhamdulillah.. Insya Allah selalu bersyukur setiap harinya... Terimakasih atas 5 juta penontonnya @kknmovie! Laf laf," tulisnya.

Tak ketinggalan Aghninya Haque juga membuat unggahan dengan foto sama. "Speechless," tulisnya satu jam lalu.

Adapun Adinda Thomas mengunggah fotonya bersama Tissa Biani untuk mengungkapkan rasa syukur kepada gadis itu selama berproses di KKN di Desa Penari. Ia merasa Tissa benar-benar mengeluarkan energinya untuk membangun chemistry dan akting yang solid di antara sesama pemain.

Aulia Sarah, pemeran Badarawuhi dalam Film KKN di Desa Penari/Foto: Instagram/Aulia Sarah

"I dedicated this pictures for you. Tissaaa terima kasih untuk energinya selama shooting KKN di Desa Penari. Dari awal workshop dan reading kamu selalu menggemaskan dan humble banget, tapi setelah on set gilaaak beda banget Tissa yang menggemaskan hilang jadi Nur yang bijaksana, dewasa, mengayomi," tulisnya memberikan kesan tentang kekasih Dul Jaelani itu.

Film KKN di Desa Penari dibintangi oleh Tissa Biani, Adinda Thomas, Aghniny Haque, Calvin Jeremy, dan Aulia Sarah. Film ini terinspirasi dari cerita horor dengan judul yang sama, dan viral di media sosial pada 2019 yang ditulis SimpeMan. KKN di Desa Penari menceritakan kejadian mistis tentang kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) sejumlah mahasiswa di daerah Jawa Timur yang berujung malapetaka.

KKN di Desa Penari per dua hari lalu juga mulai tayang di bioskop Malaysia dan Singapura. Menurut laporan dari tim produksi, film ini sangat disambut antusias bahkan terjual habis dalam waktu cepat. "SOLD OUT in Singapore and SELLING OUT FAST in Malaysia" tulis akun Instagram resmi KKN di Desa Penari.

